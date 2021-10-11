К журналистам без галстука. От неофициального общения с мэром областного центра к новым темам для публикаций

За 96-летнюю историю нашей газеты гостями редакции было много интересных персон – политики, ученые, артисты, бизнесмены…

На днях в гостиную «Сов­Саха» заглянул южно-сахалинский мэр Сергей Надсадин, за чашкой чая завязался неформальный разговор. А начался он вот с какого вопроса:

– Сергей Александрович, какие у вас любимые места в любимом городе?

– Мне очень нравится парк и охотское побережье, хотя оно и не в городской черте. В последнее время каждое воскресенье семьей выезжаем погулять вдоль моря. Зимой с удовольствием катаюсь на горных лыжах на «Горном воздухе». Спускаясь с сопок, испытываю прилив сил и какую-то особенную энергетику.

Японцам спасибо, что разбили прекрасный парк на 50 гектарах. Таких в других городах единицы, да и похожи они больше на скверы. Наш парк красив и хорош тем, что он в шаговой доступности для жителей центра города.

А вот для тех южносахалинцев, что живут в Дальнем, построим новый, как своего рода компенсацию, ведь не здорово с окраин города приезжать в парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина на весь день, затрачивая на дорогу целый час. Концепция парковой зоны в Дальнем разработана по принципу так называемого «социального проектирования» (это когда люди сами вносят свои предложения, а мы на их основе формируем будущее техническое задание). Сам же проект планируем реализовать с привлечением частных инвестиций… Ведь если раньше парки не входили в систему частно-государственного партнерства, то сейчас она предусмотрена законодательством.

– Хотелось бы знать, какие виды у города на территорию возле парка. Что будет на месте антенного поля?

– Первоначально была идея поставить там всесезонное колесо обозрения, сделать хорошую парковку и каток. Но федералы не отдали городу эти земли. А поскольку в стране взят курс на создание научно-образовательных центров, они согласились с такой идеей. И мы в Сколково включили в ставки развития города появление такого объекта. В нем будут центры компетенций по исследованию углеводородов и Мирового океана, по изучению водородной темы, она сейчас актуальна в международной повестке. Словом, у СахГУ и островных ученых появится современная база с лабораториями для научных исследований и практического применения различных наработок.

– В районе парка даже в будни негде поставить машину. Родители привозят детей в кванториум, парк, гимназию, зоопарк, на лыжероллерную трассу… Что может предпринять администрация города, чтобы улучшить ситуацию с парковками?

– Если количество автомобилей будет возрастать, то не хватит никаких ресурсов любого города. В 1970 – 1980-х это поняли главы европейских городов. Они стали вводить запретительные экономические меры, чтобы водители в центр города на личном транспорте не въезжали. Сужается ширина улиц, парковки дорожают. Москва – типичный тому пример.

Если нашему городскому парку сейчас не хватает тысячи парковочных мест и мне скажут: снесите что-нибудь и постройте парковку, я задам встречный вопрос: а зачем? Это бесперспективно, ведь через несколько лет не будет хватать уже полторы тысячи мест. Этот поток не остановить.

Мы провели эксперимент – выделили полосу для общественного транспорта. Полгорода нас критиковало, полгорода одобряло. Но это единственная возможность, чтобы автобусы ходили по расписанию. У нас улицы для этого не приспособлены, говорят мне. Ответ неверный. Надо менять мышление. Если все захотят приехать на своих машинах в центр города и потребовать бесплатную парковку, то этого не выдержит никакая экономика, обеспечить всех страждущих бесплатными парковками мы не сможем. Городская земля дорогая, и в перспективе бесплатного ничего не будет.

В районе парка АО «Сахалин-Инжиниринг» строило многоярусную парковку. Планировалось, что объект сдадут к концу нынешнего года. Но руководители акционерного общества, сославшись на определенные причины, вышли из проекта. Будем искать инвестора, чтобы достроить парковку, рассчитанную почти на 300 мест…

– Как при вашей должности успеваете учиться в Сколково и что это вам дает?

– По федеральной программе и за счет федеральных грантов в Сколково впервые проводится системное обучение управленческих кадров из муниципалитетов. Создано 100 команд мэров, представляющих крупные города России. В каждую делегировано по три человека из городской администрации и по два из областной. Возглавляет команду мэр. На занятиях мы получаем новые знания по комплексному подходу к развитию городов. Эксперты институтов развития дают консультации, знакомят с лучшим опытом регионов.

Кстати, многие международные и российские эксперты считают работу глав муниципальных образований одной из сложных, учитывая многофакторность влияния на них в момент принятия решений.

– Не секрет, что на должность мэра всегда немало претендентов…

– Я предлагаю всем для начала поработать в администрации, понять, их ли это дело, чтобы не ошибиться. Ведь на любое решение главы города одномоментно влияет множество людей: избиратели, депутаты. Есть еще влияние субъекта, социальной сферы и прочее.

До 2007 года я работал в бизнесе в области телекоммуникации и связи. Приходилось нелегко, но там не было столь большого влияния со стороны. Были клиенты, на которых ты работаешь, и они тебе приносят деньги, население (целевая аудитория), налоговая инспекция. Вот, пожалуй, и все. Надо только иметь компетенции, чтобы чувствовать себя уверенно. С работой в муниципалитете это несравнимо.

В Сколково нам помогают систематизировать знания, которые у нас есть, и добавляют новые из разных отраслей экономики (экология, ЖКХ, строительство, транспорт и проч.). К высшему образованию мы получаем дополнительное бизнес-образование. Через месяц, изучив все положенные по программе модули и пройдя защиту, получим соответствующие дипломы.

Что касается практического применения новых знаний, то оно уже началось. Пример тому – реформа общественного транспорта. В Сколково мы поняли, что эту отрасль нельзя в чистом виде отдавать бизнесу, поскольку он еще не сформировался как социально ответственный бизнес.

Помните, в Юж­но-Са­ха­линске 2007 – 2010 годов приезжие водители «микрушек», которым город отдал большинство маршрутов, могли не выйти на линию в праздники или бастовать из-за недовольства тарифами. Новые машины они не покупали, работали на старых «Газелях».

Как показала практика, управление бизнесом руками государства – дело тяжелое. Люди не ориентированы на получение прибыли, требуют дотацию. А государство в ответ грозит проверками по расходованию бюджетных деньг. Словом, ситуация была не отработана. Муниципальная власть – это ведь не про бизнес, а про услуги населению. Тогда же приходилось контролировать бизнес, без реальных знаний, компетенций и своих аудиторов. А ведь государство в этом вопросе, образно говоря, должно не столько управлять малым и средним бизнесом, сколько находиться рядом.

Так что пришло время вывести общественный транспорт на новый уровень. В 2015 году мы сделали шаг вперед. Рассказали о проблеме губернатору Олегу Кожемяко, и он дал добро на приобретение ста автобусов. Каждый стоил тогда от 7 до 12 млн рублей. Позже купили еще сотню машин. Если бы мы тогда этого не сделали, у нас бы до сих пор не было нормальных условий для перевозки пассажиров.

В Сколково нам на многое открыли глаза, расписали программу транспортной реформы. Мы съездили в Тверь, Белгород и другие города, где транспортники работают по-новому. Мы этим путем сейчас идем планово. Вот маленький пример, что нам дало Сколково.

– Какова ситуация с созданием объездной дорогой в областном центре?

– Уже делается обоснование инвестиций, просматривается трассировка объездной дороги, которая соединит южную часть города в районе аэропорта с частью северного городка в Новоалександровске. Полоса отвода там такая, что будет учитывать и железную дорогу, и автомобильную. Сейчас проектируется автомобильная. Там много дач. И общая наша задача: решить этот вопрос так, чтобы минимизировать все возможные неудобства для дачников.

Поскольку дорога пройдет по землям двух муниципальных образований – Анивского района и Южно-Сахалинска, ею в большей степени занимается региональное правительство.

Во время встречи журналисты поднимали и другие темы. О них мы еще расскажем.

Людмила СТЕПАНЕЦ.