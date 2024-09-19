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В Аниве организовали кабачковый фестиваль

Фото с ТГ-канала: https://t.me/Sl96DgrhhLol9JMb

Анивчане удивили всех новыми вкусами обычного овоща.

Овощ этот – привычный всем кабачок. Именно ради него в Аниве организовали фестиваль, который состоялся в минувшую среду.

В центре города дачники представили урожай со своих огородов в самых нестандартных форматах. Овощи жарили и тушили прямо на портативных плитках, угощали блюдами всех желающих. Органичным дополнением стал концерт самодеятельных коллективов района.

Как рассказали в местной администрации, первый такой необычный фестиваль провели в прошлом году. Дебют оказался настолько удачным, что его решили повторить.

И участники, и гости кабачкового фестиваля могли внести добровольные пожертвования в пользу участников СВО. Собранные средства пойдут на покупку тёплых вещей для бойцов, медикаментов и продуктовых наборов.

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