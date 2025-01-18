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Кабмин России расторг меморандумы о работе японских центров по содействию реформам в РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился прекратить применение межправительственных российско-японских меморандумов, посвященных деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Соответствующий документ опубликован.

Речь идет о меморандумах, подписанных в Токио в сентябре 2000 года и во Владивостоке в июне 2003 года. Они регулировали создание и функционирование указанных центров на территории РФ.

Согласно распоряжению, МИД РФ поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

“Японский центр” – автономная некоммерческая организация, которая занималась обучением российских специалистов – руководителей предприятий и бизнесменов. На базе центра проводились лекции и семинары, а наиболее способным слушателям предоставлялась возможность пройти стажировку в Японии.

Деятельность “Японского центра” финансировалась правительством Японии при посредничестве посольства страны в России. В структуру организации входили головной офис в Москве (на территории МГУ) и 5 филиалов – в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

(ТАСС).

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