Качели с дефектом. В Южно-Сахалинске проводят инвентаризацию детских площадок

Мэр Сергей Надсадин провел совещание с руководителями профильных структур, на котором обсудили ход инвентаризации всех игровых, детских и спортивных площадок, расположенных на территории городского округа.

Специалисты фиксируют дефекты и неисправности, составляют описание, выявляют элементы, которые подлежат ремонту или демонтажу. Непригодные для эксплуатации конструкции убирают с территорий детских игровых зон и выво­зят для дальнейшей утилизации. В частности, 8 ноября бригады завода строительных материалов имени М. А. Федотова работали по ряду адресов на ул. Есенина.

Как отметил директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов, все комплексы должны соответствовать требованиям безопасности вступившего в силу технического регламента Евразийского экономического союза. Уже обследовано более 600 дворовых территорий.

В ходе проверки учитывается фактическое состояние конструкций. Вместе с тем у каждого элемента есть свой нормативный срок работы. Даже если внешне конструкция выглядит исправной, в ряде случаев ее срок эксплуатации не может быть продлен. Вместе с тем многие площадки по всем показателям давно нуждаются в обновлении — их игровое оборудование устарело или повреждено.

Администрация города начала работу по занесению детских площадок на цифровую карту Южно-Сахалинска. На ней будут отображены все игровые зоны, расположенные в местах общего пользования, на территориях многоквартирных домов. Цифровая карта будет размещена на сайте администрации города.

– Что важно: для каждого объекта подготовят электронный паспорт, включающий полные сведения о балансодержателе, дате ввода в эксплуатацию, наличии резинового покрытия, количестве установленных элементов, техническом состоянии, а также информацию по текущему либо внеочередному ремонту. Этот инструмент позволит оперативно получить актуальные данные по объекту, в том числе об ответственных за его состояние, – добавил Евгений Золотов.

За детские площадки, которые находятся в реестре муниципального имущества, в Южно-Сахалинске отвечают несколько балансодержателей. За департаментом городского хозяйства закреплены площадки, расположенные на территориях общего пользования. Также ряд объектов обслуживает МУП «ЖЭУ-10». Если объекты находятся в границах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, по действующему законодательству они должны находиться на балансе управляющих компаний.

В Южно-Сахалинске также активно ведутся работы по инвентаризации детских площадок на территории всех школ и детских садов, спортивных и дворовых площадок, которые находятся на балансе департамента по физической культуре и спорту. Аналогичные работы проводятся в городском парке им. Ю. А. Гагарина.

Виктор ГОРОДОВ.