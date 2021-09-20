Качественным углем обеспечат до холодов. Администрация Южно-Сахалинска контролирует ситуацию с поставкой твердого топлива населению

По поручению мэра Сергея Надсадина в администрации Южно-Сахалинска состоялось совещание представителей курирующих департаментов с руководителями организаций, реализующих уголь населению на территории городского округа.

Провел встречу первый вице-мэр Андрей Ковальчук. В ходе совещания участники обсудили текущую ситуацию с поставкой угля, реализацию его жителям и вопрос качества твердого топлива, к которому у горожан были нарекания.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Денис Трофимов, годовая потребность в объемах для южносахалинцев, проживающих в домах с печным отоплением, составляет порядка 16 – 18 тысяч тонн. С начала сентября населению уже реализовано около 2000 тонн.

В Южно-Сахалинске продают уголь два предприятия – ООО «Топ-Лайн» и ИП Барзул С. И. На встрече присутствовали руководители организаций Сергей Кравченко и Сергей Барзул. По их информации, низкие объемы поставки и реализации угля в последнее время были связаны с его качеством. В среднем завозили около 100 тонн в день каждый, из которых отсев составлял порядка 20 тонн. Сейчас ситуация улучшилась, и оба предприятия имеют все необходимые ресурсы, чтобы завозить для реализации по 300 тонн угля ежедневно.

Андрей Ковальчук поставил задачу руководителю департамента городского хозяйства незамедлительно скоординировать работу с поставщиками по необходимым городу объемам угля и составить план-график реализации, чтобы к началу отопительного сезона твердым топливом были обеспечены все горожане, кому это необходимо.

Виктор ГОРОДОВ.