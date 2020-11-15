Кадровые изменения. Министерство архитектуры и градостроительства области возглавил Алексей Ракитский

Новому руководителю ведомства 38 лет. Он имеет два высших образования: окончил архитектурный факультет Томского государственного архитектурно-строительного университета по специальности «архитектор» и защитил диплом юриста. Член Союза архитекторов России.

14 лет работал в сфере архитектуры и градостроительства в Ханты-Мансийском автономном округе.

Занимал должности архитектора и главного архитектора проектов в различных бизнес-структурах.

С 2013 по 2017 годы работал в администрации Сургута начальником отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства. В 2018 – 2019 годах – начальником управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором в администрации Нижневартовска. По совместительству преподавал на кафедре архитектуры в местном государственном университете.

С 2019 года и до нового назначения Алексей Ракитский возглавлял департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа, являясь также главным архитектором Югры.

Ирина НОВИКОВА.