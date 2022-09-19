Кадровые заморочки на фоне реформ. Проблема? Проблема!

– Что за безобразие?! – возмущались в понедельник утром горожане на автобусной остановке, что возле областной библиотеки в Южно-Сахалинске. – Люди на работу опаздывают, другие в городскую больницу, а «кольцевых» автобусов нет, как отрезало. Ни 20-х, ни 67-х, ни 28-х… Другие-то маршруты работают как следует – и дальнобойные, вроде 62-х и 10-х, и внутригородские, вроде 45-х и 2-х, а «кольцевых» нет.

Горожане посетовали также на то, что проблема возникла не в один день, на прошлой неделе картина была такой же. Не прошло и 20 минут, как страсти утихомирились, на горизонте появился долгожданный микроавтобус 28-го маршрута.

Водитель поделился своими соображениями насчет плохого движения автобусов, двигающихся по кольцу, причем по часовой стрелке:

– Машин на линии мало, всего восемь. Водителей не хватает… Но ничего, скоро все наладится, начнут ставить новые автобусы ПАЗ на газомоторном топливе, все будет хорошо…

Нынешним масштабным реформам в системе общественного транспорта областного центра «Советский Сахалин» посвятил уже не одну публикацию, в том числе и газомоторным автобусам. Свежая новость – теперь вот и графики движения корректируют так, чтобы движение не прекращалось вплоть до позднего вечера. Отличные инициативы, красивые планы. Но, похоже, есть проблемы с кадрами в отрасли. Они-то, как известно, решают все!

В недавно созданной структуре под названием «Единый оператор общественного транспорта» на расспросы корреспондента сообщили, что, действительно, жалобы от населения на «кольцевые» маршруты поступают. Практически все они обслуживаются перевозчиками-частниками, а рычагов воздействия на них у ведомства нет. Порекомендовали обратиться за комментариями напрямую в мэрию.

В городской администрации, а точнее – в также недавно созданной структуре с громким названием «Центр управления городской мобильностью» кратко отреагировали: дескать, о проблеме знаем, работу проводим, о принятых решениях вскоре сообщим.

О некоторых причинах возникших трудностей рассказал индивидуальный предприниматель, в чьем ведении один из таких маршрутов:

– Помимо сезонных проблем, вроде прохождения техосмотра, а также дорожных ремонтов в городе, есть и другие трудности. Наше предприятие систематически отправляет в наш кадровый центр (прежнее название центра занятости населения. – Прим. авт.) заявки на водителей автобусов, но эффект нулевой, сахалинцы занять вакансии не спешат. Приходится приглашать иностранцев из СНГ. Каждый из них должен пройти оформление в миграционной службе. Очереди в эту инстанцию большие, а обслуживают от силы 25 человек за день. В результате на линии работает меньше автобусов, чем могло бы быть.

Предприниматель подчеркнул, что поделился лишь своими проблемами, у других перевозчиков они могут быть иными.

Владимир СЛАВИН.