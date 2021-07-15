Как будем отдыхать в 2022 году

Правительство РФ согласовало все переносы выходных дней на 2022 год.

В итоге выходной с 1 января переносится на 3 мая, а выходной со 2 января — на 10 мая.

1 и 2 января россияне также отдыхают — эти даты приходятся на субботу и воскресенье.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, а в мае будет двое мини-каникул — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

День отдыха с субботы 5 марта переносится на понедельник 7 марта. Выходные продлятся с 6 по 8 марта.

Также выходными днями в 2022 году будут 23 февраля, 11 – 13 июня, 4 – 6 ноября.