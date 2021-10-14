Как дела на южном направлении? Ответ на этот вопрос знает председатель правительства области, побывавший на Кунашире и Шикотане

Алексей Белик вместе с руководителями отраслевых министерств, агентств и департаментов на минувшей неделе находился в рабочей поездке в Южно-Курильском городском округе.

Первым делом руководители, прилетевшие на Кунашир, побывали в Головнино. Там силами ООО «Град» (руководитель Андрей Чернов) с прошлого года строится школа-детсад на 100 мест. Дошкольное учреждение рассчитано на 40 воспитанников, а школа – на 60 учащихся. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на май 2023-го.

Здание, которое в рамках федеральной целевой программы возводят из антисейсмических блоков, готово на 25%. Для малышей в нем будет теплая веранда для прогулок, игровые и спортивные площадки, беговая дорожка, футбольное поле и трибуны на 50 мест. Сейчас подрядчик завершает монолитные бетонные работы, устанавливает кровлю, заполняет блоками наружные стены и отсыпает территорию.

Островитяне с нетерпением ждут ввода в строй школы-детсада. Сюда же, по информации мэра Павла Гомилевского, определят и детей из соседнего села Дубовое.

Председатель правительства встретился с руководителями южно-курильского дорожного управления и АО «Труд». Директор акционерного общества Иван Жаркой рассказал, как асфальтируются участки трассы Южно-Курильск – Головнино. Но для завершения реконструкции 6-километровой автодороги от райцентра до с. Отрада требуется 1 млрд 300 млн рублей. И здесь необходимо содействие регионального правительства, считают руководители строительных организаций и мэр городского округа.

В Южно-Курильске Алексей Белик побывал в детском саду «Рыбка», который пока располагается в деревянном приспособленном здании. Но строительство современного дошкольного учреждения уже не в столь далекой перспективе. Разработана проектная документация. А пока нет нового здания, хорошо бы и в нынешнем создать детям комфортные условия пребывания, а также привести в порядок асфальтовые дорожки и игровые площадки. Дано такое поручение.

Председатель правительства посетил стройплощадки, где растут дома для переселенцев из аварийного фонда. Здесь новоселам предоставляют квартиры с отделкой («под ключ») и бесплатно. На очереди ввод в эксплуатацию жилого дома на 12 квартир по ул. Океанской в Южно-Курильске. С предыдущим подрядчиком, не справившимся с обязательствами, контракт расторгнут. В сентябре на стройплощадку пришел новый коллектив из 15 человек и занялся установкой вентиляции, благоустройством территории. На очереди – монтаж кровли. По словам директора подрядной организации Игоря Гребенкина, все вопросы на объекте решаются оперативно. Есть надежда завершить работы в декабре.

А каким будет современное жилье, можно увидеть на этой же улице. Председатель правительства Алексей Белик осмотрел недавно заселенные дома. Поинтересовался у жильцов: довольны ли они качеством предоставленных квадратных метров и коммунальных услуг? И услышал, что новоселам по душе теплые, светлые, уютные квартиры, аккуратные и чистые дворы.

В нынешнем году в этом городском округе из аварийного жилфонда переселено 107 семей в два дома по ул. Морской (о. Кунашир) и по ул. Черемушки (о. Шикотан). В Южно-Курильске, селах Головнино, Малокурильском и Крабозаводском ведется строительство одиннадцати домов на 214 квартир для 171 семьи.

– Вопрос переселения жителей из аварийных домов для нас – один из приоритетных, – отметил Алексей Белик. – Люди должны жить в комфортных условиях. Так что важно сдавать дома в срок. Этот вопрос будет на особом контроле.

В Южно-Курильске председатель правительства осмотрел будущие площадки под строительство нового комплекса центральной районной больницы и здания средней школы (проект на 550 мест уже готов). В ноябре должен решиться вопрос с финансированием этих объектов.

На встрече с жителями о. Кунашир в районном Доме культуры Алексей Белик вручил благодарность губернатора директору центра развития физической культуры и спорта Алексею Горожанкину. Специальный приз получила лауреат областного конкурса «Сахалинский маяк» (номинация «Лучшая инициативная группа») Светлана Соловьева. Работники южно-курильского ДРСУ Федан Башаров, предприниматель Ольга Володина и инженер радионавигации аэропорта «Менделеево» Анатолий Романюк награждены знаками «75 лет Сахалинской области».

На встрече южнокурильчане поднимали вопросы некачественного водоснабжения в с. Крабозаводском, предлагали заасфальтировать автодороги на двух островах, электрифицировать дачные поселки, построить мусоросортировочные станции с технологией сжигания. Жителей интересовало, когда в райцентре заработают очистные сооружения, продолжится строительство арендного жилья не только для медицинских работников и учителей, но и для островитян, проживших на Кунашире и Шикотане десятки лет.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, посетивший Итуруп, заявил о создании режима свободной таможенной территории на Южных Курилах. Согласно этому законопроекту только новые фирмы (российские и иностранные), желающие работать на островах, попадут в систему льготного налогообложения.

На встрече население просило правительство области в процессе подготовки этого закона отстоять интересы и уже работающих местных фирм, предприятий всех форм собственности. Алексей Белик сообщил, что аналогичные предложения по налогам, включая НДС, региональным правительством уже отправлены в Москву.

По итогам рабочей поездки председателем правительства области даны поручения руководителям муниципального образования и специалистам профильных министерств, определены конкретные сроки их исполнения.

Людмила Николаева.