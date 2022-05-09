Песня как голубь мира. В Южно-Сахалинске прошла всероссийская акция «Поем Победу»

Накануне 9 Мая участниками этой акции стали педагоги и учащиеся южно-сахалинской гимназии № 3. В школьном дворе, где из динамиков звучали песни военных лет, собрались ребята из разных классов с георгиевскими ленточками на груди. К ним в гости пришли ровесники из лицея № 1 и гимназии № 2, активисты общественной организации «Дети войны», областной министр образования Анастасия Киктева и руководитель регионального отделения Поискового движения России Артем Бандура.

Акция началась с трансляции позывных радио Советского Союза «Говорит Москва» и голоса легендарного диктора Юрия Левитана. Он торжественно зачитал приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно- Морскому Флоту от 9 мая 1945 года.

Исторический документ извещал о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и победоносном завершении Великой Отечественной войны, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков.

«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины», — чеканил Левитан каждое слово приказа. А завершался этот документ сообщением о проведении в Москве 9 мая салюта в честь Дня Победы. Предписывалось в 22.00 дать 30 залпов из тысячи орудий!

На такое известие гимназисты откликнулись троекратным «Ура!» и долго в знак уважения и восхищения аплодировали ветеранам и детям войны. А затем мощно и красиво, с большим чувством исполнили песню «День Победы» Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова.

Солировал педагог по вокалу гимназии № 3 Георгий Румянцев, а многоголосый хор учащихся и гостей подхватывал припев. В таком исполнении был особый смысл, объединявший разные поколения чувством благодарности за спасенный мир.

Ветеран Мария Николаевна Марченко не только поздравила ребят с великим праздником, но и напомнила: они — наша надежда, опора и защита. Им скоро предстоит сохранять чистое мирное небо для будущих поколений. Напутствием учащимся прозвучали слова Марии Николаевны: «Будьте умными, трудолюбивыми, смелыми и мужественными. Хорошо учитесь, и тогда исполнятся все ваши мечты. В добрый час! В добрый путь!».

Педагоги также пожелали ребятам никогда не забывать о том, что Россия — страна, богатая историческим и культурным наследием. Они вправе гордиться героями, завоевавшими Великую Победу, и должны стремиться сохранить ее на века. Тогда голубь мира никогда не прекратит свой полет.

Ребята подарили ветеранам цветы, поблагодарили их за все то доброе, что они сделали для страны, сфотографировались с ними на память. А из динамиков, волнуя сердце, продолжали звучать прекрасные песни, предвосхитившие Победу.

Людмила Николаева.