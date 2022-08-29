Как хорошо, когда мы вместе! Эхо события: послесловие к фестивалю «Воспетые острова»

У кого-то понедельник – день тяжелый, а у журналистов «Советского Сахалина» – горячий, потому что – газетный, готовится очередной номер. Однако в этот раз, несмотря на груз забот, все пришли на утреннюю планерку с праздничным настроением.

«Мы сделали это!» – читалось в глазах и улыбках сотрудников и главного редактора. Еще бы! В рамках городской программы «Культурная столица», посвященной 140-летию Юж­но-Сахалинска, успешно прошел двухдневный фестиваль «Воспетые острова». А по сути, очный музыкальный вариант нашего одноименного газетного проекта. В нем мы второй год представляем творчество профессиональных и самодеятельных авторов, пишущих песни о Сахалине и Курилах. За тринадцать месяцев мы рассказали почти о 60 музыкальных композициях, сопроводив их видеорядом благодаря QR-коду, а наши читатели узнали сотню с лишним бардовских (и не только) имен.

Идея проведения гала-концерта с приглашением авторов-исполнителей, о которых рассказала газета, увлекла нас, журналистов, и нашла поддержку у мэра областного центра Сергея Надсадина, побывавшего в «Гостиной» «Советского Сахалина» в октябре 2021-го. Он сразу подметил, что в юбилейный для города год гала-концерт отлично впишется в рамки программы «Культурная столица».

Свою неоценимую профессиональную помощь в организационных вопросах предложили департамент культуры и туризма муниципалитета во главе с Ириной Герасимовой, городской камерный оркестр (директор Майя Кириллова, художественный руководитель и главный дирижер Тигран Ахназарян), военный оркестр Юж­но-Саха­линского гарнизона под управлением Олега Шигалова. А работники киноконцертного зала «Октябрь» и парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина подготовили для фестиваля две концертные площадки.

Первая площадка в «Октябре» предназначалась для сольного концерта известного композитора, автора более 300 песен для звезд российской эстрады, нашего земляка, а ныне москвича Игоря Слуцкого и его музыкального коллектива. В газетном проекте «Воспетые острова» состоялась презентация двух его песен, и композитор с радостью принял предложение прилететь на родной остров и поучаствовать в гала-концерте.

В итоге получился музыкальный праздник, подаренный землякам от души. В авторском исполнении прозвучали такие песни, как «Бегут года», «За волю», «Белый пепел», «Добро», «На юга-севера», «Три Брата», «Итуруп, Кунашир, Шикотан», «Сахалин» и другие. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин тепло представил гостя публике и вручил ему благодарственное письмо.

Игорь Слуцкий – замечательный мелодист, но для него в не меньшей степени важна и содержательная сторона песенных текстов.

Он выбирает те, что созвучны его мироощущению, гражданской позиции и нравственным ценностям. Только в таком гармоническом единстве и рождаются популярные хиты. Одним из них под названием «Отечество», записанным на студии совсем недавно, он и завершил свой сольный концерт под овации зала и восторженные крики «Браво!».

Второй день фестиваля «Воспетые острова» прошел в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Задавая особый праздничный настрой, чеканя шаг под мелодию песни «Ну что тебе сказать про Сахалин?» на концертную площадку вошли музыканты военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона во главе с дирижером Олегом Шигаловым. Они поучаствовали в торжественной части гала-концерта, открывал который мэр Сергей Надсадин.

Глава городского округа поблагодарил весь коллектив газеты «Советский Сахалин» за реализацию совместного проекта «Воспетые острова», приуроченного к 75-летию Сахалинской области в ее нынешних границах и 140-летию Южно-Сахалинска.

– Этот уникальный проект открыл островитянам множество имен авторов и исполнителей песен о Сахалине и Курилах, – отметил он. – Выражаю вам слова признательности за личный вклад в культурную жизнь областного центра, популяризацию наследия островных поэтов-песенников, патриотическое и краеведческое воспитание молодежи.

Фестиваль «Воспетые острова» стал одним из ярких событий в череде юбилейных торжеств ко Дню города и значимой страницей общегородского проекта «Культурная столица». Желаю редакции новых творческих успехов, ярких идей, благополучия и процветания!

С видеообращением к участникам гала-концерта обратился председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. Он сообщил, что редакция газеты «Советский Сахалин» стала дипломантом всероссийского журналистского конкурса «10 лучших газет России-2022». Поздравил коллектив и главного редактора Татьяну Вышковскую с творческой находкой. Владимир Соловьев поблагодарил также авторов-исполнителей за прекрасные песни, в которых звучат слова любви к родным островам. «Это искреннее проявление патриотизма», – подчеркнул он и дал напутствие: «Дорогие друзья и коллеги, продолжайте творить!».

Первым к микрофону вышел и задал тон музыкальному празднику композитор Игорь Слуцкий, чье детство прошло в Александровске-Сахалинском. Он подарил слушателям песни «Три Брата», «Сахалин» и «Отечество». После мэтра эстрады в любви к родным островам признавались островитяне Сергей Хан, Сергей Лукьяненко, Елена Акшенцева, дуэт Павла Бусырева и Дмитрия Русанова, Павел Гавриков, Евгения Чубич, Юрий Мусаленко, Ярослав Сафонов, Василий Чуйдан, Лидия Кисенкова, Алексей Прохоров, Владимир Ан, Александра Краснова, Николай Вишневский, Олег Казаков, Маша и Лариса Качайкины, Вениамин Ким, Илья Константинов и его рок-группа «Тревога». Кажется, никого не забыла. Кстати, Илья Константинов исполнил авторскую песню о нашей газете, и зал подпевал ему:

Газета – бумага, а сердце имеет,

Бывало, получше тулупа согреет.

Строки, как вены – тропинки в сознание,

Надо быть вместе врагам в назидание…

Над программой концерта с участием бардов работал Вениамин Ким, он же выступил в роли выпускающего режиссера – благословлял каждого автора перед выходом на сцену.

Главный редактор газеты Татьяна Вышковская от имени коллектива редакции сердечно поблагодарила участников и организаторов фестиваля «Воспетые острова». Сообщила, что у одноименного проекта будет продолжение, ведь островитяне продолжают слагать песни о малой родине, а в редакционном портфеле заявок прибавляется. Прозвучало предложение: читать и выписывать «Советский Сахалин», чтобы быть в курсе дальнейших интересных новостей.

Атмосфера на концертной площадке была душевной, искренней, объединяющей. Дождик раза три собирался разогнать публику, пришедшую без зонтов. Но когда увидел, что организаторы праздника заботливо раздают слушателям дождевики-пончо, то… удержался в тучах, а их разогнал ветер. Выглянуло солнце, то самое, воспетое в авторских песнях. Всем нам на радость!

Людмила Степанец.