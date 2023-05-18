Как и подобает столице. В Южно-Сахалинске начались работы по благоустройству нового сквера

Этим летом ранее пустующая территория северо-западнее пересечения Мира – Пуркаева обретет новый облик — здесь появится сквер.

В прошлом году проект общественного пространства стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории площадью около 3 тысяч квадратных метров появятся пешеходные дорожки, деревья и цветники, здесь установят декоративные качели, скамейки, систему видеонаблюдения и др. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство спортивной площадки.

– Сейчас выполняем демонтажные работы, после приступим к отсыпке территории и укладке кабельных линий. Параллельно идут работы по изготовлению малых архитектурных форм, – рассказал представитель подрядной организации Георгий Лобацкий.

Проект «Формирование комфортной городской среды» уже не первый год находит большой отклик у жителей областного центра. Новые общественные пространства востребованы у горожан и гостей города. Сквер в районе перекрестка Мира – Пуркаева станет еще одним местом отдыха для жителей ближайших мик­рорайонов.

В этом году жители Южно-Сахалинска также могут выбрать одну из трех территорий — сквер Защитников Отечества, сквер Геологов и сквер Восточный. Проект, который получит наибольшее количество голосов, будет реализован в следующем году. Лидер рейтингового голосования на сегодняшний день – сквер Защитников Отечества. Свои голоса за него отдали более 9300 жителей областного центра. Всего в голосовании на сегодня приняло участие

14 880 южносахалинцев, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

Как уже сообщалось

Всероссийское голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» инициировано президентом России и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Оно проходит на платформе 65.gorodsreda.ru до 31 мая. Внести свой вклад в развитие города и отдать свой голос могут граждане от 14 лет. Необходима авторизация через портал Госуслуги.

Ознакомиться с дизайн-проектами всех трех территорий, а также с инструкцией по голосованию можно на официальном сайте администрации города.