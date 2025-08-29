Как изменились расходы на сборы ребенка в школу, посчитали в Банке России

Эксперты отделения Банка России по Сахалинской области посчитали, как в среднем изменилась стоимость условного набора школьника.

Список всего необходимого для школьных занятий у каждого свой. Поэтому расчет*, который сделали в Отделении Банка России по Сахалинской области, будет усредненным.

В среднем по сравнению с июлем прошлого года стоимость школьного набора в Сахалинской области возросла на 6%.

Часть позиций в списке покупок подорожала больше, часть — меньше, а некоторые даже подешевели. К примеру, за год футболка подорожала на 6%, куртка — на 2%, а детские ботинки, напротив, подешевели — на 1%.

«Каждая семья формирует свой школьный набор: кто-то из учеников готов использовать рюкзак с прошлого учебного года, а не приобретать новый, а кому-то требуется купить все в первый раз. В результате изменение стоимости школьного набора за год может отличаться от нашего варианта. Помочь с расчетом изменения стоимости личного, не обязательно школьного, набора товаров и услуг поможет специальный калькулятор инфляции, который есть на портале Fincult.info. Для расчета инфляции Росстат замеряет стоимость потребительского набора, в который входят более 550 товаров и услуг. Но у каждого выбор еды, одежды и развлечений свой. Поэтому и рост цен каждый ощущает по-своему», — пояснил заместитель начальника экономического отдела отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк.

Годовая инфляция в Сахалинской области в июле 2025 года составила 9,4%. Инфляция в регионе несколько ускорилась по сравнению с прошлым месяцем, в основном из-за того, что тарифы на коммунальные услуги повысились более существенно, чем в предыдущие годы. Но это разовый фактор. В целом по стране инфляция снижается. По прогнозу Банка России, в следующем году инфляция в стране составит 4% и останется вблизи этого уровня в дальнейшем, сообщила пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

Анна МАТВЕЙКИНА.

* Для расчета экономисты использовали изменение средних цен в регионе, зафиксированное Сахалинстатом в июле 2024 и 2025 годов.