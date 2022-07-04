Как изменить систему перевозок. Южносахалинцев приглашают стать членами общественного совета по транспортной реформе

Заявки от потенциальных кандидатов принимаются по 8 июля.

В настоящее время в Южно-Сахалинске продолжается подготовка к масштабной реформе общественного транспорта, направленной на изменение системы перевозок, повышение комфорта пассажиров и улучшение экологии в областном центре.

Одним из элементов реформы станет создание общественного совета из числа жителей. Среди задач членов нового органа будет согласование действий будущих изменений транспортной сферы с горожанами.

Войти в общественный совет могут активные южносахалинцы от 18 лет, которые интересуются изменениями в сфере пассажирских перевозок.

– Администрация Южно-Сахалинска объявила набор в состав общественного совета. Кандидаты будут отбираться по 8 июля. Мы приглашаем всех желающих жителей разных категорий: пенсионеров, студентов, работающее население.

Совместная работа позволит сформировать общественное мнение и создать более комфортные условия в сфере общественного транспорта, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов.

Заявки от желающих стать членом общественного совета будет принимать отдел контроля пассажирских перевозок МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» по телефону: 300-480 (доб. 1). Звонки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Кроме этого, направить заявку можно на адрес электронной почты: l.shabalina@yuzhno-sakh.ru.