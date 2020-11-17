С первых же дней Великой Отечественной войны трудящиеся нашей области вместе со всем советским народом включились в священную борьбу за победу. Тысячи сахалинцев взяли в руки оружие. Оставшиеся в тылу с утроенной энергией трудились под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». Номера «Советского Сахалина» в те грозные дни отражали массовый героизм, социалистический патриотизм сахалинцев, их стремление внести как можно больший вклад в дело разгрома гитлеровских захватчиков.

На третий день войны, сообщая о митинге коллектива рыбозавода «Сартунай», газета рассказала о патриотическом почине рыбаков.

«…В ответ на агрессию фашистов рыбаки обязались повысить норму выработки каждого до 140 процентов, дать стране исключительно высокие сорта рыбопродукции.

Бригада знатного рыбака тов. Каюкова, награжденного медалью «За трудовую доблесть», взяла обязательство — дать стране еще сверх плана 1000 центнеров рыбы».

А через несколько номеров читатели «Советского Сахалина» узнали, что слово рыбаков не расходится с делом. 29 июня 1941 года газета сообщала: «За путину коллектив рыбозавода «Сартунай» (бригадир лова тов. Каюков) добился неплохих успехов, перевыполнив годовой план.

В ответ на фашистское нападение 23 июня рыбаки обязались дать стране еще 1000 центнеров рыбы. Свое обязательство они уже перевыполнили, выловив 1100 центнеров сельди и горбуши. На 28 июня они выловили 3670 центнеров рыбы, перевыполнив производственную программу 1941 года на 267 процентов».

Инициатива коллектива рыбозавода «Сартунай» нашла широкую поддержку у рыбаков области. Об этом свидетельствуют информации и письма трудящихся, опубликованные в «Советском Сахалине». Вот лишь одно из многих подобных писем, поступивших в редакцию в первый военный год.

«…Каждый лишний центнер рыбы укрепляет мощь Родины, является смертельным ударом по врагу.

Мы всем колхозом решили: поймать сверх плана сотни центнеров рыбы, сдать улов государству исключительно первым сортом и бесплатно. Это будет нашим подарком Красной Армии — передовому отряду защитников Родины.

По поручению колхозников артели «Свобода» Заболотский, Кривцов, Батун, Кассилов, Воронин».

(«Советский Сахалин», 1 июля 1941 г.).

Скупые строки информации, страстные строки писем сахалинцев в редакцию газеты говорили о многом. И прежде всего о высокой политической сознательности трудящихся нашей области, об их горячей любви к Родине, об их преданности Коммунистической партии, сплотившей вокруг себя все народы великой Страны Советов, мобилизовавшей советских людей на разгром врага. Эти строки нельзя читать без волнения, без гордости за наш народ, без восхищения перед свершениями на огневых рубежах и на трудовом фронте.

«Мощным повышением производительности труда отвечают агневские горняки на разбойничье нападение германских фашистов. Вчера коллектив шахты выполнил суточное задание по добыче угля на 111,7 процента и по подготовительным работам на 300 процентов. Стахановец-проходчик тов. Сабиров, выполнив 20-дневное задание июня на 180 процентов, вчера за смену дал три нормы».

(«Советский Сахалин», 26 июня 1941 г.).

Трудовой энтузиазм, вызванный чувством патриотизма, демонстрировали и земледельцы нашей области.

«…Колхозным планом предусмотрена урожайность картофеля по 110 центнеров с гектара. Мы же внесли в этот план существенную поправку — обязались вырастить урожай картофеля втрое больше — по 330 центнеров на гектаре, а урожай капусты — по 700 центнеров.

За выполнение обязательств сейчас и боремся. Это наш самый грозный ответ гитлеровцам, осмелившимся поднять оружие на социалистическую страну, миролюбивый советский народ».

Это — слова из письма, опубликованного в «Советском Сахалине» 28 июня 1941 года. Письмо подписали звеньевая стахановского звена колхоза «Труд», участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки с 1939 года А. Ерош и члены звена Н. Ходус, А. Горлов, Е. Жумайлова, Е. Горлова.

В то время, когда враг рвался к столице нашей Родины, сахалинцы напрягали все силы, стремясь помочь фронту.

«…До войны шахта «Арково» кое-как справлялась с выполнением производственного плана. С начала войны коллектив горняков перестроил свою работу, повседневно перевыполняет программу и раньше на три месяца закончил годовой план добычи угля».

(«Советский Сахалин», 14 октября 1941 г.)

«1 октября забойщик шахты «Макарьевка» Николай Лободосов выполнил норму на 545 процентов, 2 октября — на 572 процента…».

(«Советский Сахалин», 16 октября 1941 г.).

Все для фронта, все для победы! Этот лозунг, выдвинутый Коммунистической партией, стал непреложным законом для всего советского народа. Сверхплановая промышленная и сельскохозяйственная продукция, вырабатываемая в тылу, денежные и другие средства, собранные советскими людьми, — все это служило укреплению мощи Советской Армии, приближало долгожданный день победы.

«Ежедневно в приемочную комиссию Мгачи поступает теплая одежда для славных воинов фронта. За восемь последних дней сдано 615 теплых вещей — шубы, валенки, белье, рукавицы, 325 метров сукна и теплого материала».

(«Советский Сахалин», 26 сентября 1941 г.).

«Комсомольская организация Охи широко развернула сбор средств на постройку звена бомбардировщиков «Хабаровский комсомол».

…В отделение Госбанка уже поступило более 120 тысяч рублей».

(«Советский Сахалин», 6 декабря 1941 г.).

«По инициативе передовых людей — стахановцев сельскохозяйственная артель «Новый Сахалин» организовала красный обоз из 20 подвод с продуктами для Красной Армии.

Дорогим защитникам Родины колхозники отправили с первым обозом более 5 тонн картофеля, полторы тонны капусты, несколько центнеров рыбы, много кур, двух поросят, 159 килограммов шерсти…».

Помощь фронту сахалинцы видели и в том, чтобы окружить заботой семьи воинов.

«Только с февраля 1943 года, — писал «Советский Сахалин» 5 сентября 1943 г., — в фонд семей военнослужащих поступило более 300 тысяч рублей, заработанных на воскресниках. За это же время для семей фронтовиков собрано 5 тысяч предметов обуви и одежды, заготовлено и подвезено дров свыше 5 тысяч кубометров.

…Исключительную заботу партийные, советские и профсоюзные организации проявляют о детях фронтовиков. В течение прошедшего лета, например, только в Александровске сотни детей военнослужащих бесплатно отдыхали в пионерских лагерях, на детских площадках и т. д…».

Публикуя сообщения о производственных рекордах сахалинцев, материалы, раскрывающие опыт передовиков, значение патриотических починов, «Советский Сахалин» способствовал мобилизации усилий трудящихся нашей области на безусловное выполнение государственных заданий и высоких обязательств. Тысячи центнеров сверхплановой рыбы, сверхплановый лес и уголь, драгоценная нефть, миллионы рублей, собранных населением Сахалина, были отданы делу победы над врагами.

«…Горячо выступил на митинге коллектива «Сахнефтьэнерго» токарь-стахановец тов. Сизов.

— Сообщение о том, что наши войска вошли в Берлин, — сказал он, — вдохновляет нас на новые подвиги в труде. В апреле моя выработка составила 134 процента. Теперь я буду давать не менее полутора норм.

Примеру токаря Сизова последовал весь коллектив энергетиков. Многие коллективы предприятий нефтяной Охи встали на стахановскую предпервомайскую вахту».

(«Советский Сахалин», 30 апреля 1945 г.).

…Годы, неимоверно трудные годы прошли с того дня, когда фашистская Германия напала на нашу Родину. И все эти годы, вплоть до победного мая 1945 года, газета «Советский Сахалин» стремилась быть пропагандистом и агитатором, коллективным организатором масс. Газета была для трудящихся нашей области «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных…».

Федор ХРУСТАЛЕВ.

(Материал опубликован 1 мая 1975 года, к 50-летию «Советского Сахалина»).

Об авторе

Хрусталев Федор Федорович родился 8 марта 1941 г. в Белгородской области. Закончил МГУ по специальности «журналистика». В 1971 году принят в редакцию газеты «Советский Сахалин» литературным сотрудником. Через два года назначен заведующим отделом пропаганды. В 1975-м стал помощником секретаря обкома КПСС.

В ноябре 1977-го бюро обкома КПСС перевело его на работу в редакцию газеты «Советский Сахалин» на должность заместителя редактора. С августа 1982-го по ноябрь 1989-го – редактор «Советского Сахалина». В дальнейшем работал в Агентстве Печати Новости, редактировал областную газету в Белгородской области.