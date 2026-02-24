Как лицеисты Южно-Сахалинска Масленицу провожали

Не в каждом доме есть мужчина, искусно или просто с удовольствием пекущий блинчики. И познакомиться с таким не всем случается. Но в конце прошлой недели на площадке перед южно-сахалинским лицеем № 1 в умении готовить масленичное блюдо состязались десять участников конкурса «Папа, блин!». А какие группы поддержки были у каждого: от собственных детей и их одноклассников до неравнодушных и сопереживающих, а вместе с ними и желающих угоститься испечёнными на свежем воздухе блинчиками.

Знатоки утверждают, что блины и блинчики отличаются не только суффиксом, но ещё толщиной, консистенцией теста, способом приготовления и даже …подачей. Так вот блинчики в условиях улицы готовить и красиво представлять сложнее, чем блины. Папы лицеистов показывали не только примеры жарки на скорость (рекордом стали 13 съедобных блинчиков за 15 минут), эстетическое оформление блюда (из блинчиков, как из податливого материала, можно вылепливать самые сложные формы, например розы) и, конечно же, вкус (папам дозволялось добавлять к блинчикам разные ингредиенты: от привычных творога и сметаны до ягод красники; не обошлось и без икры).

Не менее сложно было организовать весь процесс: но в лицее № 1 есть волшебники всех уровней. В день проводов Масленицы школьники соревновались в волейбол, в хоккей в валенках, в командных играх с использованием лазерных сенсоров и во многом другом. Угощались лицеисты не только блинчиками (ведь, как заявил один из участников безостановочно пекший блины даже за границами конкурса: «Папа всех накормит!»), но и гречневой кашей (о ней позаботились заранее организаторы).

Во время праздника тут и там звучали слова: «Папа, блин, клёво!» Причем слово «блин» использовалось как раз по назначению. А «клёво» относилось еще и к оценивающим блинный конкурс профессионалам из ресторана «Клёво» – Музаффару Тураходжаеву и Роману Насибулину.

А весь лицейский праздник через объектив фотокамеры зафиксировал Сергей Красноухов, который щедро поделился своим взглядом на масленичный свет (слово «фото» в переводе с древнегреческого означает именно свет).

Остается добавить, что лицейский праздник был приурочен еще ко Дню защитника Отечества, и потому лицеисты и учителя чествовали пап, нашедших время принять участие в состязаниях и нашедших силы помочь организаторам.

Поевшая блинчиков и проводившая шумно Масленицу

Елена Белобережская.

Фото Сергея КРАСНОУХОВА.