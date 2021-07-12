Как настоящее превращается в будущее. Театральный проект «Топливо»

С 13 по 17 июля в Южно-Сахалинске в арт-резиденции «Маяк» состоится театральный проект режиссера и основателя проекта «Pop-up театр» в России Семена Александровского «Топливо». Пройдут четыре показа документального моноспектакля «Топливо» и театральная лаборатория «Дом в огне».

Герой спектакля «Топливо» Давид Ян, бизнес-агнел, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY, программными продуктами которой пользуются более 50 миллионов человек и десятки тысяч компаний свыше чем в 200 странах мира. Живет и работает в России в Кремниевой долине. Кандидат физико-математических наук, лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники. Один из родоначальников флэшмоба в России.

Документальный моноспектакль «Топливо» рассказывает его историю от первого лица. Роль Давида Яна блестяще играет актер театра и кино, номинант «Золотой маски», лауреат театральной премии «Прорыв» Максим Фомин.

Лаборатория «Дом в огне» — это тренинг-спектакль, основанный на работе с собственной памятью и предназначенный как для театральных режиссеров, так и для всех желающих научиться видеть важность и содержательность в простых действиях и превращать их из рутины в творчество.

Расписание показов:

13 июля – 19.00, «Топливо»;

14 июля – 19.00, «Топливо»;

15 июля – 19.00, «Топливо»;

17 июля – 11.00, театральная лаборатория «Дом в огне»;

17 июля – 18.30, публичный показ результатов и обсуждение лаборатории.

Участие в лаборатории и показы бесплатные, однако в рамках ограничений просьба бронировать места заранее по телефону 8-900-662-23-13. Количество мест ограничено.

Анастасия ХАГУРОВА.