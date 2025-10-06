Как научить подростка чувствовать чужую боль

Детская площадка нашего дома давно стала местом тусовки старшеклассников. Мат здесь слышен каждый день. Не от пьяных мужиков, не от крутых бандюганов, а от парней и школьниц, будущих мам. Люди старшего поколения ходят через площадку в поликлинику и магазины, иногда делают подросткам замечания.

На днях встретила там соседку Любовь Ивановну. Она долгие годы работала с несовершеннолетними и пела в сахалинском казачьем хоре. Но годы берут своё, ходит с палочкой… На площадке она остановилась передохнуть. Услышав от учениц «солёные» словечки, сделала замечание и чеховскую цитату привела: «В человеке всё должно быть прекрасно…».

Завязался разговор о Чехове, и нас с Любовью Ивановной поразило, что школьницы о нём практически ничего не знают. Не в курсе, что наш драмтеатр носит его имя, что в городе есть памятники классику и создан литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин»…

Вскоре разговор девчонок скатился до междометий. Они стали учить нас жизни, а потом спросили: чего мы к ним, вообще-то, привязались?

Тут подошли пятеро ребят. Один из них (как оказалось, шестиклассник немалого роста и веса) спросил: мол, какие проблемы, что за базар? Смысла продолжать разговор не было. Пошли с соседкой посидеть на лавочке (ей и мне далеко за 70) и услышали фразу: «Платошка идёт… ».

На площадке появился маленький, щуплый, голубоглазый мальчишка. И на наших глазах дети стали бороться. Шестиклассник поставил Платона в пару с Марком, тоже шестиклассником, что на голову выше соперника. Поэтому поединок сразу превратился в борьбу без правил. Голова Платошки вмиг оказалась зажата коленями Марка. Малой пытался развести его колени, покраснел, на глаза навернулись слёзы, но не сдавался.

Я не выдержала и развела борцов, усадив их рядом. Платон молчал. «Тренер» что-то плёл и опять вывел Платона на площадку, указывая ему на ошибки при захвате соперника.

Я вновь забрала Платона, объяснив «тренеру» с шестиклассным образованием, чтобы он вначале усвоил правила. Борьба – не цирк, где на арену выходят клоуны смешить зрителей. А он взял и поставил в пару мальчишек, у которых всё не совпадает: рост, вес, опыт…

Соседка пошла по делам, опираясь на палочку. Я с сумками – домой. Хотела заняться делами, а душа болит.

Перед глазами прячущий слёзы Платон, маленький, худенький, русоволосый… Вспомнились почему-то кадры из фильма «Судьба человека»: война, грузовик, за рулём фронтовик Соколов и рядом беспризорный малый, который с криком «Ты мой папка! Я так и знал, что ты меня найдёшь» бросается к нему на шею… Платошка очень похож на этого пацана.

Вновь вышла во двор, села на скамейку рядом с ним. Он, красный от напряжения, вытирал слёзы и смотрел на меня синющими глазами.

– У него честные слёзы, – сказала я «тренеру», – и ему их стыдиться не надо. А ты правил не знаешь. Ты хоть один бой смотрел вживую или по телевизору? Всё должно совпасть – и вес, и рост, а ты что устроил?

Но, похоже, до шестиклассника вся нелепость происходившего не доходила.

Подростки, которых взрослые, к сожалению, не научили сопереживать и чувствовать чужую боль, сразу разбежалась. Как и девицы, которым только что рассказывали о Чехове. А у меня появился друг Платон.

Лариса Козлова, г. Южно-Сахалинск.