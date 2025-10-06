Как научить подростка чувствовать чужую боль

Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум".

Детская площадка нашего дома давно стала местом тусовки старшеклассников. Мат здесь слышен каждый день. Не от пьяных мужиков, не от крутых бандюганов, а от парней и школьниц, будущих мам. Люди старшего поколения ходят через площадку в поликлинику и магазины, иногда делают подросткам замечания.

На днях встретила там соседку Любовь Ивановну. Она долгие годы работала с несовершеннолетними и пела в сахалинском казачьем хоре. Но годы берут своё, ходит с палочкой… На площадке она остановилась передохнуть. Услышав от учениц «солёные» словечки, сделала замечание и чеховскую цитату привела: «В человеке всё должно быть прекрасно…».

Завязался разговор о Чехове, и нас с Любовью Ивановной поразило, что школьницы о нём практически ничего не знают. Не в курсе, что наш драмтеатр носит его имя, что в городе есть памятники классику и создан литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин»…

Вскоре разговор девчонок скатился до междометий. Они стали учить нас жизни, а потом спросили: чего мы к ним, вообще-то, привязались?

Тут подошли пятеро ребят. Один из них (как оказалось, шестиклассник немалого роста и веса) спросил: мол, какие проблемы, что за базар? Смысла продолжать разговор не было. Пошли с соседкой посидеть на лавочке (ей и мне далеко за 70) и услышали фразу: «Платошка идёт… ».

На площадке появился маленький, щуплый, голубоглазый мальчишка. И на наших глазах дети стали бороться. Шестиклассник поставил Платона в пару с Марком, тоже шестиклассником, что на голову выше соперника. Поэтому поединок сразу превратился в борьбу без правил. Голова Платошки вмиг оказалась зажата коленями Марка. Малой пытался развести его колени, покраснел, на глаза навернулись слёзы, но не сдавался.

Я не выдержала и развела борцов, усадив их рядом. Платон молчал. «Тренер» что-то плёл и опять вывел Платона на площадку, указывая ему на ошибки при захвате соперника.

Я вновь забрала Платона, объяснив «тренеру» с шестиклассным образованием, чтобы он вначале усвоил правила. Борьба – не цирк, где на арену выходят клоуны смешить зрителей. А он взял и поставил в пару мальчишек, у которых всё не совпадает: рост, вес, опыт…

Соседка пошла по делам, опираясь на палочку. Я с сумками – домой. Хотела заняться делами, а душа болит.

Перед глазами прячущий слёзы Платон, маленький, худенький, русоволосый… Вспомнились почему-то кадры из фильма «Судьба человека»: война, грузовик, за рулём фронтовик Соколов и рядом беспризорный малый, который с криком «Ты мой папка! Я так и знал, что ты меня найдёшь» бросается к нему на шею… Платошка очень похож на этого пацана.

Вновь вышла во двор, села на скамейку рядом с ним. Он, красный от напряжения, вытирал слёзы и смотрел на меня синющими глазами.

– У него честные слёзы, – сказала я «тренеру», – и ему их стыдиться не надо. А ты правил не знаешь. Ты хоть один бой смотрел вживую или по телевизору? Всё должно совпасть – и вес, и рост, а ты что устроил?

Но, похоже, до шестиклассника вся нелепость происходившего не доходила.

Подростки, которых взрослые, к сожалению, не научили сопереживать и чувствовать чужую боль, сразу разбежалась. Как и девицы, которым только что рассказывали о Чехове. А у меня появился друг Платон.

Лариса Козлова, г. Южно-Сахалинск.

