Как огонь стал действительно вечным. Нюансы истории

Площадь Славы в Южно-Сахалинске с ее мемориалом и Вечным огнем приобрела такой вид относительно недавно. Некоторые старожилы областной столицы помнят, что раньше и Вечный огонь зажигали лишь по праздникам, и аллея Героев была представлена гораздо скромнее. Подробнее об этом «Советскому Сахалину» рассказал Владимир Беджисов, работавший начальником областного управления культуры во времена губернаторов Игоря Фархутдинова и Ивана Малахова.

– Вечный огонь на площади Славы перевели на постоянный режим при губернаторе Малахове, по его личному распоряжению, а до того огонь зажигали только сеансами по торжественным случаям.

И не только это. Ранее аллея Героев, открытая еще 3 сентября 1985 года к югу от основного памятника советским воинам, включала установленные на полутораметровых постаментах гранитные бюсты Героев Советского Союза: Антона Буюклы, Николая Вилкова, Петра Ильичева, Степана Савушкина, Леонида Смирных. Бюсты героев, удостоенных этого звания посмертно, создал столичный скульптор-монументалист, академик Российской академии художеств Размик Мурадян.

Иван Малахов распорядился поставить бюсты всем Героям СССР, участвовавшим в освобождении Южного Сахалина и Курил. К 1 сентября 2005 года аллею увеличили на 100 метров, на ней установили бюсты Героев Советского Союза: Сергея Юдина, Петра Шутова, Григория Светецкого, Тимофея Почтарева, Василия Кота, Василия Сигова, Павла Сидорова, Дмитрия Пономарева, Алексея Гнечко. Автор этих бюстов — заслуженный художник России, скульптор Владимир Чеботарев. Кстати, вместо прежней надписи на стеле «Свое бессмертие вам Родина вручила и не забыты ваши имена» оформили другую: «Героям — освободителям Южного Сахалина и Курильских островов».

В том же 2005 году капитально отремонтировали мемориал, благоустроили прилегающую территорию. На подпорной стенке установили гранитные доски с фамилиями погибших воинов.

Главный памятник комплекса перед тем находился в жалком состоянии, разваливался и ремонтировался каждый год. Его открыли в торжественной обстановке еще 3 сентября 1980 года. Кстати, на церемонии открытия присутствовали Герои Советского Союза Григорий Светецкий и Сергей Юдин, а также автор памятника скульптор Александр Тюренков.

В то время страна активно готовилась к проведению московской Олимпиады 1980-го, и по этой причине невозможно было доставить на Сахалин гранитные плиты – они уходили на оформление олимпийских объектов. В итоге на спецсовещании у первого секретаря обкома КПСС Петра Третьякова приняли решение выполнить конструкции в чистом бетоне. В 1982 году памятник одели в гранит. Со временем бетон стал «уставать»…

Иван Малахов всегда очень тянулся к культуре. В прошлом он военный моряк, завершил военную карьеру капитаном второго ранга. Поэтому тема войны, патриотики для него не пустой звук.

Владимир СЛАВИН.

К слову

Изначально, по замыслу создателей мемориального комплекса, аллея Героев должна была протянуться не вдоль улицы Горького, а вверх по склону сопки, на восток от памятника.

Мемориалы с Вечным огнем действуют в Южно-Сахалинске, Охе (памятник воинам-охинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны) и Ногликах (мемориальный комплекс в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны).

Образы Николая Вилкова и Петра Ильичева можно видеть не только на аллее Героев, именно они изображены в скульптурной группе из двух моряков-тихоокеанцев. Воины погибли на острове Шумшу, закрыв своими телами амбразуры вражеского дота.