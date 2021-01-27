Как освободить Луну. Фестиваль японского кино-2021

Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске и Японский фонд при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области организуют фестиваль японского кино в г. Южно-Сахалинске с 5 по 7 февраля в киноконцертном зале «Октябрь».

Расписание показа фильмов:

5 февраля (пятница)

18.45 – открытие фестиваля;

19.00 – «Обыкновенная ночь» (123 мин.) (12+).

18.45 – открытие фестиваля; 19.00 – «Обыкновенная ночь» (123 мин.) (12+). 6 февраля (суббота)

14.20 – «Пока кофе не остыл» (116 мин.) (0+);

19.00 – «30 минут до прощания» (114 мин.) (16+).

14.20 – «Пока кофе не остыл» (116 мин.) (0+); 19.00 – «30 минут до прощания» (114 мин.) (16+). 7 февраля (воскресенье)

15.00 – анимация ТАКЭСИ ЯСИРО (12+)

– «Лисенок Гон» (27 мин.),

– «Снеговик Норман и северное сияние» (25 мин.),

– «Снеговик Норман и звездопад» (25 мин.),

– «Луна и бессонная ночь» (27 мин.);

19.00 – «Как-то раз я умер» (93 мин.) (16+).

Вход свободный при предъявлении бесплатного билета, который можно получить в кассе ККЗ «Октябрь», справки по тел. 22-41-09.

Основная часть билетов будет выдаваться за день до начала показа сеанса, а оставшаяся – в день показа сеанса.

Аннотации к фильмам

«Обыкновенная ночь» (2019, фэнтези).

Однажды ночью произошел инцидент, навсегда изменивший жизнь Кохару и троих ее детей. Спустя 15 лет младший сын Юдзи стал писателем-фрилансером без стабильного заработка, старший сын Хироки переживает трудные времена из-за неспособности нормально общаться с другими людьми, а дочь Соноко работает хостес в баре, оставив мечту стать парикмахером. Волею судеб семья собирается вновь… Что же произошло той ночью? И как каждый из членов семьи смотрит на случившееся тогда?

Однажды ночью произошел инцидент, навсегда изменивший жизнь Кохару и троих ее детей. Спустя 15 лет младший сын Юдзи стал писателем-фрилансером без стабильного заработка, старший сын Хироки переживает трудные времена из-за неспособности нормально общаться с другими людьми, а дочь Соноко работает хостес в баре, оставив мечту стать парикмахером. Волею судеб семья собирается вновь… Что же произошло той ночью? И как каждый из членов семьи смотрит на случившееся тогда? «30 минут до прощания» (2020, фэнтези).

Однажды застенчивый студент Сота Кубота находит необычную аудиокассету: как только он решает ее послушать, его тело захватывает дух некоего Аки Мията, но только на 30 минут. Сам Сота в это время может только наблюдать за происходящим со стороны в качестве призрака. Аки оказывается музыкантом, умершим год назад.

Узнав историю Аки, Сота разрешает ему «закончить незавершенные дела»: помириться с друзьями, воссоединить музыкальную группу, частью которой он когда-то был, и еще хоть немного побыть со своей девушкой и попрощаться. Сам Сота еще не знает, как изменится его собственная жизнь.

Однажды застенчивый студент Сота Кубота находит необычную аудиокассету: как только он решает ее послушать, его тело захватывает дух некоего Аки Мията, но только на 30 минут. Сам Сота в это время может только наблюдать за происходящим со стороны в качестве призрака. Аки оказывается музыкантом, умершим год назад. Узнав историю Аки, Сота разрешает ему «закончить незавершенные дела»: помириться с друзьями, воссоединить музыкальную группу, частью которой он когда-то был, и еще хоть немного побыть со своей девушкой и попрощаться. Сам Сота еще не знает, как изменится его собственная жизнь. «Пока кофе не остыл» (фэнтези).

Кадзу Токита работает в кафе, которое передается по наследству в ее семье: так, раньше здесь работали ее мама и бабушка. Семья Токита хранит особую тайну, связанную с этим заведением: в кафе есть особенный кофейный столик, сев за который человек может перенестись во времени. Проработав определенное время в заведении, Кадзу смогла убедиться в том, что многие посетители заглядывают сюда именно ради возможности переместиться в прошлое. Однако человек может находиться там лишь до момента, пока не остынет его чашка кофе.

По мотивам романа Тосикадзу Кавагути «Kohi ga Samenai Uchi ni» (2015).

Кадзу Токита работает в кафе, которое передается по наследству в ее семье: так, раньше здесь работали ее мама и бабушка. Семья Токита хранит особую тайну, связанную с этим заведением: в кафе есть особенный кофейный столик, сев за который человек может перенестись во времени. Проработав определенное время в заведении, Кадзу смогла убедиться в том, что многие посетители заглядывают сюда именно ради возможности переместиться в прошлое. Однако человек может находиться там лишь до момента, пока не остынет его чашка кофе. По мотивам романа Тосикадзу Кавагути «Kohi ga Samenai Uchi ni» (2015). «Как-то раз я умер» (2020, комедия, фэнтези).

Вспыльчивая и независимая Нанасэ Нобата учится на 4-м курсе университета и играет в дэт-метал-группе. Она живет с отцом Кэй Нобата, который управляет фармацевтической компанией, но их отношения оставляют желать лучшего. Однажды Кэй выпивает лекарство, которое должно его убить и вернуть к жизни через два дня. Он решается на такой шаг, чтобы вычислить предателя в своей компании. Но что-то идет не так, и Кэй становится призраком. Теперь его дочь Нанасэ вместе с сотрудником компании должна успеть его воскресить.

Анимация ТАКЭСИ ЯСИРО