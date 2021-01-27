Как освободить Луну. Фестиваль японского кино-2021

Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске и Японский фонд при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области организуют фестиваль японского кино в г. Южно-Сахалинске с 5 по 7 февраля в киноконцертном зале «Октябрь».
Расписание показа фильмов:
- 5 февраля (пятница)
18.45 – открытие фестиваля;
19.00 – «Обыкновенная ночь» (123 мин.) (12+).
- 6 февраля (суббота)
14.20 – «Пока кофе не остыл» (116 мин.) (0+);
19.00 – «30 минут до прощания» (114 мин.) (16+).
- 7 февраля (воскресенье)
15.00 – анимация ТАКЭСИ ЯСИРО (12+)
– «Лисенок Гон» (27 мин.),
– «Снеговик Норман и северное сияние» (25 мин.),
– «Снеговик Норман и звездопад» (25 мин.),
– «Луна и бессонная ночь» (27 мин.);
19.00 – «Как-то раз я умер» (93 мин.) (16+).
Вход свободный при предъявлении бесплатного билета, который можно получить в кассе ККЗ «Октябрь», справки по тел. 22-41-09.
Основная часть билетов будет выдаваться за день до начала показа сеанса, а оставшаяся – в день показа сеанса.
Аннотации к фильмам
- «Обыкновенная ночь» (2019, фэнтези).
Однажды ночью произошел инцидент, навсегда изменивший жизнь Кохару и троих ее детей. Спустя 15 лет младший сын Юдзи стал писателем-фрилансером без стабильного заработка, старший сын Хироки переживает трудные времена из-за неспособности нормально общаться с другими людьми, а дочь Соноко работает хостес в баре, оставив мечту стать парикмахером. Волею судеб семья собирается вновь… Что же произошло той ночью? И как каждый из членов семьи смотрит на случившееся тогда?
- «30 минут до прощания» (2020, фэнтези).
Однажды застенчивый студент Сота Кубота находит необычную аудиокассету: как только он решает ее послушать, его тело захватывает дух некоего Аки Мията, но только на 30 минут. Сам Сота в это время может только наблюдать за происходящим со стороны в качестве призрака. Аки оказывается музыкантом, умершим год назад.
Узнав историю Аки, Сота разрешает ему «закончить незавершенные дела»: помириться с друзьями, воссоединить музыкальную группу, частью которой он когда-то был, и еще хоть немного побыть со своей девушкой и попрощаться. Сам Сота еще не знает, как изменится его собственная жизнь.
- «Пока кофе не остыл» (фэнтези).
Кадзу Токита работает в кафе, которое передается по наследству в ее семье: так, раньше здесь работали ее мама и бабушка. Семья Токита хранит особую тайну, связанную с этим заведением: в кафе есть особенный кофейный столик, сев за который человек может перенестись во времени. Проработав определенное время в заведении, Кадзу смогла убедиться в том, что многие посетители заглядывают сюда именно ради возможности переместиться в прошлое. Однако человек может находиться там лишь до момента, пока не остынет его чашка кофе.
По мотивам романа Тосикадзу Кавагути «Kohi ga Samenai Uchi ni» (2015).
- «Как-то раз я умер» (2020, комедия, фэнтези).
Вспыльчивая и независимая Нанасэ Нобата учится на 4-м курсе университета и играет в дэт-метал-группе. Она живет с отцом Кэй Нобата, который управляет фармацевтической компанией, но их отношения оставляют желать лучшего. Однажды Кэй выпивает лекарство, которое должно его убить и вернуть к жизни через два дня. Он решается на такой шаг, чтобы вычислить предателя в своей компании. Но что-то идет не так, и Кэй становится призраком. Теперь его дочь Нанасэ вместе с сотрудником компании должна успеть его воскресить.
Анимация ТАКЭСИ ЯСИРО
- «Лисенок Гон» (2019).
Когда Гон, осиротевший, но не растерявший игривости лисенок, обнаруживает, что из-за его шалости молодой человек по имени Хёдзю потерял свою мать, он пытается утешить его и тем самым загладить свою вину, тайно принося юноше маленькие подарки каждый день. Экранизация замечательной сказки японского писателя Нанкити Ниими.
- «Снеговик Норман и северное сияние» (2013).
Мальчик с нетерпением ждет первого снегопада. Как только ложатся сугробы, лепит снеговика, который волшебным образом оживает. Вместе они открывают захватывающие тайны природы. В первом эпизоде анимационного сериала, выполненного в технике stop-motion, таким чудом становится северное сияние.
- «Снеговик Норман и звездопад» (2016).
Мальчик и снеговик Норман решают отправиться в путешествие, чтобы, наконец, воочию увидеть звезды, которые падают с неба и наверняка прямо на городские улицы. Приятели не учли только одного: иногда из-за облаков нельзя увидеть звезды… Это история о маленьком, но таком важном для друзей приключении.
- «Луна и бессонная ночь» (2015).
В дремучем лесу меж огромных деревьев скромно живет мальчик со своими родителями. Однажды сам Хранитель Луны в образе бельчонка появляется перед мальчиком. Он говорит, что Луна зацепилась за высокое дерево где-то далеко-далеко на востоке, из-за чего небо остановило свой ход и день и ночь не могут сменить друг друга. Бельчонок и мальчик вместе отправляются навстречу приключениям в темный лес, чтобы найти и освободить Луну.
Фильм получил несколько наград на различных кинофестивалях.