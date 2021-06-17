Как отмываются миллионы на культуре

В скором времени перед судом предстанут бывший директор Сахалинского областного ресурсного центра по образованию в сфере культуры и искусства (ГБУК «СОРЦ») Елена Манойленко и ее супруг, бизнесмен Максим Лучин.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при отягчающих обстоятельствах, в котором они являются фигурантами.

Подробности сообщили в областной прокуратуре и региональном следственном управлении. Уголовное дело было возбуждено в конце июля 2020 года. Основанием для этого стали результаты прокурорской проверки. По версии следствия, в октябре 2019 года Манойленко вступила с супругом-предпринимателем в преступный сговор. Схема вывода бюджетных средств несложная: государственная структура заключает контракты с ООО, фактическим директором, владельцем и руководителем которого являлся муж.

Контракт, вызвавший подозрения, подразумевал организацию социально-бытовых условий для проведения учебно-творческих мероприятий во время второй осенней сессии учебно-творческой лаборатории «Сахалинский детский симфонический оркестр». Цена вопроса — 1 миллион 730 тысяч рублей.

Техзадание предусматривало размещение в гостинице и питание 34 участников на период с 25 по 29 ноября 2019 года, а также два зала для репетиций.

Условия были выполнены, но за счет оплаты таких же мероприятий в рамках заключенного ранее контракта. Кроме того, отдельные площадки были предоставлены безвозмездно.

В итоге больше 1,7 миллиона рублей из бюджета были потрачены супругами на их личные нужды.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что с марта по ноябрь 2019 года Елена Манойленко в рамках реализации нацпроекта «Культура» заключила еще несколько подобных контрактов с компанией мужа на организацию учебно-творческих мероприятий. В проведении мероприятий официальный исполнитель не участвовал, этой работой занимались сотрудники ресурсного центра. В итоге в общей сложности было похищено более 5,8 миллиона бюджетных рублей.

В прокуратуре Сахалинской области сообщили, что прокурорская проверка, выявившая хищения, проходила с участием сотрудников регионального управления ФСБ России. Доказательства признаны прокурором достаточными. Причиненный ущерб добровольно возмещен обвиняемым в ходе расследования. Материалы уголовного дела направляются для рассмотрения по существу в Южно-Сахалинский городской суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Наша справка

По уставу учреждения «СОРЦ», функции и полномочия его учредителя исполняет региональный минкульт, а собственника – минимущество Сахалинской области. По данным открытых источников, среднемесячная зарплата директора Манойленко Елены Анатольевны в 2017 году составляла 168 тысяч 683 рублей 33 копейки.

Владимир СЛАВИН.