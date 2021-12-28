Как попасть к врачу? Запись на плановый прием в поликлиники Южно-Сахалинска переведена на 1300

Запись на плановый прием к врачу будет осуществляться в новом формате, сообщает министерство здравоохранения. Полгода назад такой опыт был внедрен в поликлинике №4 областного центра. В медицинском учреждении полностью изменилась система записи — привычная регистратура заменилась на открытое пространство, а к врачу можно попасть, обратившись за талоном по телефону или через электронные сервисы. После того, как практика показала свою эффективность, было принято решение о масштабировании ее во всех поликлиниках Южно-Сахалинска.

После упразднения всех регистратур поликлиник областного центра их функции переданы в сервис 1300. Централизация дает возможность записи пациента через поиск в единой базе специалистов. В случае, если необходимого врача нет в поликлинике по месту прикрепления пациента, оператор будет рассматривать возможность приема в другом медицинском учреждении.

— Запись на плановый прием через 1300 осуществляется в том же режиме, что был прежде в поликлиниках – в рабочее время. С понедельника по пятницу можно записаться с 8.00 до 20.00, по субботам с 9.00 до 15.00. Неотложная помощь оказывается без предварительной записи. На экстренный вызов нужно вызвать скорую помощь, — прокомментировал директор сахалинского областного информационно-аналитического центра Роман Никитин.

Новая система записи уже позволила сократить время ожидания к специалистам, например, удалось эффективно перераспределить очередь на УЗИ-диагностику.

В период новогодних праздников запись на прием также будет осуществляться через 1300. С 31.12.21 по 09.01.22 операторы будут работать с 9.00 до 15.00, 07.01.22 — выходной. После завершения каникул, с 10.12.22 работа сервиса продолжится в обычном режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства.