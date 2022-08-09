Как построить баню в одиночку за четыре месяца. Свежевымытый строитель-любитель делится опытом и развеивает предубеждения

Отговорка № 1:
«Зачем мне баня, если есть душ и ванная?!»
Сомнения отпадают после первого посещения собственноручно созданной парной. Со свежим березовым или дубовым веником, с пряными ароматами сушеных луговых трав. Выйдешь из парилки разгоряченный, выльешь на себя тазик холодной воды — будто заново родился!
Главное в бане не помывка, а возможность прогреться и подышать целебным паром. Конечно, людям, имеющим серьезные медицинские противопоказания, лучше воздержаться от таких процедур. Прочим же душ и ванная никогда не заменят баню, в этом твердо уверен я и многочисленная армия любителей банных процедур!
Отговорка № 2:
«Я не справлюсь!»
У вас есть земельный участок, но бюджет не позволяет нанять строительную бригаду? Вы способны держать в руках молоток, ножовку и пользоваться ими? Отбросьте сомнения и стройте самостоятельно. Это потребует больше времени, но обойдется гораздо дешевле. К тому же собственное детище будет радовать вас вдвойне!
Прежде чем приступать к стройке, набросайте свой проект и прикиньте смету расходов. Основные траты неминуемо придутся на материалы и банное оборудование: печь, аксессуары к ней и все, что касается системы водоснабжения.
В моем случае цена вопроса оказалась сопоставимой с покупкой готовой «модульной» бани. Их предлагают некоторые местные производители, поставившие дело на поток. Но такой готовый вагончик оказался меньше по полезной площади, у него тонкие стены, неудачная внутренняя планировка. К тому же он не имеет чердачного помещения, где так удобно «подвяливать» и хранить на зиму душистые веники.
И еще одно: заметно, что производители стараются максимально сэкономить на материалах, поэтому есть сомнения в качестве некоторых из них.
«Нет уж, лучше сам подберу все необходимое. Здоровье дороже, ради него и затеваю строительство», — подумал я и приступил к обзвону местных поставщиков пиломатериалов. Ведь мое будущее чудо обязательно должно быть создано из бруса и добротных досок.
Отговорка № 3:
«Стройка по плечу только плотнику…»
Желательно, конечно, иметь некоторый опыт деревообработки. Заполнить пробелы в знаниях поможет интернет, а еще лучше – знакомый опытный плотник.
Проведите ревизию арсенала инструментов, докупите необходимое. Я бы не смог обойтись без относительно недорогой, но надежной бензопилы, электрорубанка, электропилы-циркулярки, шуруповерта, электролобзика. Желательно иметь в распоряжении низкооборотистую дрель для сверления сквозных отверстий в брусьях. Отверстия нужны для соединения верхнего бруса с нижним с помощью деревянных стержней-нагелей. Плюс к перечисленному – обычный набор ручных инструментов, имеющихся в каждом хозяйстве, включающий ножовку, топор, молоток…
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ! Можно обойтись и без нагелей, соединяя брус длинными гвоздями.
Отговорка № 4:
«Я не разбираюсь в стройматериалах»
Да, новичку сложно ориентироваться в ассортименте пиломатериалов и ценах на них. Местный рынок предлагает широкий выбор пиломатериалов, но разобраться в ассортименте несложно. Нам понадобятся брус и доски. Обычная их длина — 4 метра с небольшими припусками.
Любая стройка не обходится без метизов – различных скрепляющих элементов. Для фиксации брусьев, особенно в углах венцов, пригодились скобы.
Балки оказалось удобно и надежно фиксировать с помощью перфорированных металлических метизов сложной формы, они продаются в строительных магазинах в ассортименте.
Отговорка № 5:
«Боюсь связываться с печкой»
Не так страшен черт, как его малюют! Для упрощения задачи и ускорения процесса можно не заморачиваться с кирпичной печью, достаточно купить готовую металлическую. Чтобы не заниматься рекламой, обозначу основные приоритеты при выборе системы отопления.
В специализированных магазинах вам предложат собрать весь комплект, исходя из размеров парного помещения. И разъяснят особенности монтажа. Цены на такое оборудование разнятся, но в этом случае лучше не экономить. Надежность и безопасность прежде всего. К тому же печь — сердце бани, ее смысл и содержание.
ВАЖНО УЧЕСТЬ! Подберите для бани участок, удаленный от дома и других построек, чтобы на них не попадали искры.
Отговорка № 6:
«Придется подводить и отводить воду»
Больше двух-трех ведер воды за один раз я не расходую. Так что обошелся выносным баком, который установил в моечной.
На печной трубе установлен теплообменник. Он соединен с баком гофрированными металлическими трубами. По одной холодная вода из бака поступает к теплообменнику для нагрева, по второй нагретая поднимается в бак. Для удобства на «холодной» трубе установлен кран. С его помощью можно заполнять систему водой либо сливать ее.
Можно сэкономить на системе канализации, смонтировав в парной и моечном отделении так называемый проливной пол. Сделайте ему небольшой наклон и щели для сброса воды на грунт.
Не менее важно вначале изучить особенности грунта в выбранном месте. У меня под небольшим слоем глины проходит песчаная «жила», по которой вода из бани уходит в землю без задержек. Достаточно было убрать верхний слой водонепроницаемой глины, выложить этот неглубокий котлован спанбондом. Плотный нетканый материал способен пропускать воду в нужном направлении. Поверх него насыпается подушка из щебенки. Канализация готова!
Отговорка № 7:
«Нужен солидный фундамент, иначе земля не выдержит»
В моем случае удалось обойтись без дорогостоящего железобетонного фундамента. Сруб покоится на девяти «стульях», как называют укороченные сваи, вкопанные в землю. Я изготовил их из бэушных шпал, защищенных от гниения.
Отговорка № 8, главная:
«Нет времени для стройки»
Для работающего это действительно проблема. Я занимался стройкой после рабочего дня, во вторую смену, и в выходные. Начал в ноябре, а закончил в конце марта. Пришлось позаботиться об освещении, выручили строительная лампа-переноска и налобный фонарик. Зимой не раз приходилось откапывать объект после очередных циклонов. Но во всем есть плюсы: сугробы помогали поднимать тяжести на двухметровую высоту. Подготовленные к монтажу брусья катал по насту как саночки в горку.
Для такого подхода к строительству нужно два главных условия: решительный настрой и проживание у места строительства. Ведь когда померзнешь на зимнем ветру, поработаешь физически, сил останется лишь на то, чтобы принять горячий душ и добраться до дивана! Зато потом, когда все эти лишения и победы над собственной ленью остаются позади, с улыбкой вспоминаешь о них, сидя на полке в облаках пара и вдыхая ароматы полыни или мяты!
Ярослав САФОНОВ.
Веник – лучшая валюта для входа в баню
Народная истина: лучше веника в бане только два веника! Веник и помассирует, и распарит, и аромат с полезными веществами отдаст. А вот какой веник – это дело вкуса, выбор позволяет найти себе вариант по душе и телу.
- Березовый веник кожу ласкает, льнет к ней, впитывает пот и дает противовоспалительный эффект.
- Дубовый веник прочнее и «работает» дольше. Он как веер загребает пар, идеален для мощного прогрева.
- Травяной веник – кладовая полезных свойств в одной вязанке! Цветы и травы нежнее веток деревьев, но наполняют ароматами и воздух, и воду, в которой замачивались, и кожу.
- Самые ценные травы – полынь и крапива.
- Полынь пьянит горечью, снимает боль, действуя как анальгетик, и проясняет память.
- Крапива – зеленый лекарь суставов, ревматизмов и болей в спине, ваш собственный мануальный терапевт в бане.
- Зверобой – лечит нервы и укрепляет сердце, врачует самые сложные заболевания кожи, заживляет раны и избавляет от простуд.
- Смородина и мелисса – витаминный коктейль для кожи со свежим бодрящим ароматом. Ими можно поднять настроение и бороться с депрессией.
- Душица не случайно включена в состав многих косметических средств. Она питает кожу и включает механизм ее обновления. Пряный запах душицы при простудах и бронхитах помогает чуть ли не с первого пропаривания. А уж какой аппетит после ее применения!
- Ромашка – скромная полевая красавица и королева домашней аптечки! Успокаивает нервы и помогает забыть о бессоннице, снимает головную боль и помогает при женских недомоганиях. Мягко заживляет раны и ожоги, псориаз и нейродермиты. Отвар ромашки и нежное поглаживание веником головы – первое средство для укрепления волос.
- Мята – нежная, освежающая мягкая. Ментол в мяте придает ей бактерицидный эффект, снимая воспаления, устраняя угревую сыпь. Мятный веник избавляет от отеков уставшие ноги, заряжает энергией. Очень полезна мята в парной при простудах, проблемах с пищеварением, головных болях и взвинченных нервах.