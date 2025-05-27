Как председатель Сахалинского облисполкома пошел против первого секретаря обкома партии

Сергей Александрович Немцев руководил областным исполкомом с февраля 1963 года, сменив на этом посту Леонида Ивановича Кузика. В этот период в островной области была построена Сахалинская ГРЭС, запущено производство стройматериалов, в городах области началось многоэтажное строительство, и Южно-Сахалинск получил современный облик… Но через шесть лет областного управленца перевели на работу в правительство РСФСР референтом председателя Совета Министров. Соратник Немцева, работник исполкома Николай Иванович Беляев, в 90-х годах рассказал читателям «Советского Сахалина»: причиной «ссылки» в Москву могло стать обострение конфликта с руководителем обкома КПСС Павлом Артёмовичем Леоновым.

Мельника выдали за Немцева

К достижениям Сергея Немцева, помимо Сахалинской ГРЭС, следует также отнести строительство аэропорта в Хомутово, разработку проекта паромной переправы Ванино – Холмск, возведение автотрасс через перевалы, развитие железнодорожного сообщения, модернизацию областного сельского хозяйства и целлюлозно-бумажной промышленности.

Тем не менее островные историки вспоминают Немцева довольно редко и весьма своеобразно. Например, Сергея Александровича упомянули на одном из электронных стендов большой выставки «Сахалинские традиции: нам есть чем гордиться». Однако информацию о нём почему-то сопроводили портретом Дмитрия Никаноровича Мельника, первого секретаря обкома партии в 1945 –1951 годах.

Подобные казусы (помимо простой небрежности) объясняются ещё одной традицией, которой гордиться не стоит: в 60-х годах на первых полосах областных и районных газет чаще появлялся партийный руководитель Павел Артёмович Леонов, а глава областной исполнительной власти Немцев оставался в его тени.

Карьеру начал на Таймыре

Сергей Александрович родился в Брянской области в 1912 году. После школы служил в органах ОГПУ, до 1933 года работал в силовых структурах на Алтае. Окончив институт пушно-сырьевого хозяйства в Москве, в 1937 году приехал работать на предприятиях Главного управления Северного морского пути (ГУ СМП) в Дудинке и Волочанке – старейших русских поселениях на заполярном полуострове.

В мае 1946 года Немцева избрали председателем Таймырского исполкома окружного совета. Однако уже через год его избирают в Верховный Совет РСФСР, где он работал вместе с такими видными деятелями, как Лаврентий Берия, Климент Ворошилов и Лазарь Каганович.

В 1948 году Немцев получил повышение: после окончания Высших экономических курсов при Госплане СССР он возглавил плановую комиссию исполкома Красноярского края. Среди значимых достижений Немцева на этом посту следует числить планирование ГЭС на Енисее, создание Норильского промышленного района и Ачинского глинозёмного комбината.

В июне 1955 года Немцева назначили заместителем председателя краевого исполкома, после чего ЦК КПСС перевёл его на партийную работу на Сахалин.

Сказал «нет» Леонову

Возможно, ЦК партии рассматривал Немцева на должность первого секретаря обкома. Однако в 1960 году партийным руководителем назначили Павла Артёмовича Леонова, ранее работавшего с Хрущёвым в Подмосковье. Зато выходец из Заполярья к 1963 году возглавил исполнительную власть Сахалина и Курил.

В 1991 году Николай Беляев, работавший с обоими руководителями области, рассказал журналисту «Советского Сахалина»: «Отношения между Леоновым и Немцевым складывались острые. Я очень уважал Сергея Александровича, ныне уже покойного. Это был толковый руководитель, не боявшийся отстаивать своё мнение. На этой почве у него и возник конфликт с первым секретарём».

Павел Леонов на одном из совещаний потребовал разместить в одном из общежитий, только что построенных в областной столице, управление «Сахалинстроя» – он уже обещал это здание управленцам.

«Немцев сказал категорическое «нет», – вспоминал Беляев. – Первый был в ярости, но вынужден был отступить – и сегодня общежитие находится в этом доме. Простить подобное Немцеву он, конечно, не мог».

После этого инцидента на сахалинской карьере полярника судьба поставила точку.

Тихие проводы Немцева

В апреле 1969 года Немцева перевели в Совет Министров РСФСР референтом председателя…

Сахалинские историки утверждают, что в Москве он курировал вопросы развития Крайнего Севера России. Чтобы понять, какое отчаяние может скрываться за этой пустой формулировкой, прочитайте пьесу «Проводы», написанную в 1975 году сибиряком Игнатием Дворецким.

Главный герой – Старосельский – списан драматургом с полярника Владимира Всесвятского, который в 50-х годах работал начальником Дудинского порта, а затем возглавлял «Норильскснаб». В пьесе Старосельского переводят из Дудинки в Москву, в правительственные ведомства. Однако производственный сюжет превращается в психологическую драму, построенную на человеческом равнодушии, которого герой никак не ожидал от северян.

Неизвестно, как именно Немцев воспринял свой перевод в Москву. Однако всего через пять лет жизни в столице Сергей Александрович скончался. Полярника, сибиряка и сахалинца похоронили на Введенском кладбище в Лефортово. К этому времени среди его наград были орден Трудового Красного Знамени и два ордена «Знак Почёта».

Николай ШЕЛЕПОВ.