Как пройти к музею «Победа»? Южно-сахалинские улицы оснастят туристической навигацией

Планируется, что первые 5 навигационных стел будут установлены в Южно-Сахалинске в сентябре. Их разработка ведётся совместно с правительством области, министерствами туризма и здравоохранения островного региона.

За последние три года в областном центре наблюдается активный рост туристического потока. Гостям Южно-Сахалинска доступен самый широкий спектр туристических активностей, в том числе пешие и вело- прогулки, экскурсии, горнолыжный спорт, экологические маршруты и другие возможности отдыха. Среди перспективных направлений – историко-культурный, событийный, лечебно-оздоровительный туризм. В начале марта в островной столице состоялся первый городской туристический форум «Южно-Сахалинск – маршрут построен!». Его участники – представители туристической индустрии из разных регионов страны – также отметили большие возможности областного центра в части развития внутреннего туризма.

На необходимость усовершенствования навигации обратили внимание и студенты Сахалинского государственного университета в ходе встречи с мэром города Сергеем Надсадиным.

– В Южно-Сахалинске востребованы благоустроенные пешеходные зоны, наши гости любят путешествовать по городу и посещать различные культурные и исторические достопримечательности. Навигация позволит сделать такие прогулки ещё более интересными, удобными и комфортными, – рассказала директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова. – Разработка навигации будет вестись в соответствии с дизайн-кодом Южно-Сахалинска, в настоящее время собирается информация, определяются маршруты и объекты, которые будут охвачены этой работой.

Новое и интересное направление – медицинский и оздоровительный туризм, который также может получить развитие в областном центре. Как было отмечено в ходе туристического форума, на Сахалине все виды туризма объединены в кластерную систему и активно взаимодействуют между собой. Важное значение имеет оздоровительный фактор, когда, например, приезжая на отдых, туристы могут не только посетить интересные места, но и получить возможность поправить здоровье.