Как птицы парили в воздухе. Сахалинцы завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Два дня на трамплинном комплексе «Высота» в Южно-Сахалинске проходили всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Кубок Сахалина». Участие приняли юноши девушки, 15 — 17 лет, из семи регионов России: Свердловской, Магаданской, Сахалинской, Нижегородской областей, Пермского края, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

В пятницу юные спортсмены разыграли медали в личном первенстве на трамплине К-70.

Борьбу за право подняться на подиум у юношей вели 16 человек. Никита Беленок (Сахалинская область) шестым из участников соревнований совершал свой первый прыжок и сделал серьезную заявку на попадание в призовую тройку. Улетев на 71,5 метра, островитянин возглавил временную таблицу результатов. Однако Александр Пушкин (Свердловская область) улучшает результат нашего земляка — 76,5 метра. Спустя пару минут его товарищ по команде Игнатий Мухин покоряет 80 метров. Представитель команды из Санкт-Петербурга Егор Васильев приземлился на отметке 72,5 метра.

Стало ясно, что именно между этой четверткой будет вестись борьба за место на пьедестале. Второй прыжок у Никиты Беленка не получился. Приземление на 65 метров даже теоретически не позволяло надеяться на бронзовую медаль. Александр Пушкин и Игнатий Мухин не смогли улучшить результаты. И только Егор Васильев прыгнул на 73,5 метра, что позволило ему завоевать серебряную медаль. Бронза у Александра Пушкина. На высшую ступеньку пьедестала почета поднялся Игнатий Мухин. Никита Беленок остался на самом обидном четвертом месте.

Если наши юноши смогли навязать борьбу за медали гостям соревнований, то островные девушки проиграли конкуренцию более опытным и мастеровитым соперницам с большой земли.

В прыжках на лыжах с трамплина самые дальние прыжки не всегда гарантируют спортсмену победу в соревнованиях. София Рогалёва (Пермский край) как птица парила в воздухе, улетев на 68,5 и 65,5 метра. Вероника Павлова (Нижегородская область) в первой попытке приземлилась на отметке 67,5, во второй – на 63 метра.

Не знающих тонкости определения победителя в этом виде спорта может показаться, что чем дальше, тем больше шансов на общую победу. Однако, далеко не все так просто. За оба прыжка Софии Рогалёвой судьи поставили 190,6 очка, Веронике Павловой — 194,7. Как результат, золотую медаль завоевали Вероника. Замкнула тройку призеров Анастасия Белякова (Башкортостан) — 62,5 и 67,5 метра, 182,3 очка.

В воскресенье летающие лыжники разыграли медали в миксте — пара юноша и девушка. Каждый участник выполняет по два прыжка. Судьи оценивают не только дальность прыжка, но и технику исполнения и ряд других моментов. Лидерство после первой попытки захватила команда Нижегородской области — Вероника Павлова и Данил Рогалёв. Вероника приземлилась на отметке 68,5 метра, Данил — 79 метров.

Сумма очков составила 205,4. Дуэт из Санкт-Петербурга Екатерина Шукшина и Егор Васильев, совершив прыжки на 62,0 и 76 метров, оценённых в 202,3 очка, занимали вторую строчку во временном протоколе. Тройку лучших замыкала команда Свердловской области — Ева Лавская и Игнатий Мухин. Ева покорила отметку 60 метров, Игнатий — 80. Сумма очков — 201,1.

Сахалинский дуэт Анастасия Калинина и Никита Беленок сохраняли хорошие шансы подняться на подиум — 192,4 очка. Настя пролетела 63 метра, Никита — 73.

Несмотря на то, что свердловчане во второй попытке смогли набрать 205,2 очка, Ева Лавская приземлилась на отметке 58,5 метра, а Игнатий Мухин пролетел 82 метра, в итоге общая сумма очков составила 406,3. Нижегородцам они уступили всего 3,4 очка. Как следствие, вторая ступенька на пьедестале почета. Надо отметить, что команда из Нижегородской области довольно ровно выступила в миксте. Во второй попытке Вероника Павлова приземлилась на отметке 67 метров, Данила Рогалёв пролетел 71 метр. Трудная, но заслуженная победа.

К радости сахалинских болельщиков, наши Анастасия Калинина и Никита Беленок смогли в этот день обойти соперников из Санкт-Петербурга и завоевать бронзовые медали. Во второй попытке Анастасия покорила 62 метра, Никита — 75. Общая сумма очков — 391,3.

Соревнования на «Кубок Сахалина» среди юниоров 2023 года стали достоянием истории. Беседуя с юными спортсменами, их тренерами, судьями, услышал много теплых слов не только об организации соревнований. Каждый отметил прекрасные трамплины, на которых можно готовить мастеров высокого уровня. Что касается сахалинской природы и прекрасных по-летнему теплых дней в дни соревнований, многие просто позавидовали островитянам.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.