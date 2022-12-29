Как «собирали» область. В областном центре есть интересный арт-объект современного искусства

В южно-сахалинском гостиничном комплексе «Лада» на улице Комсомольской украшает интерьер настоящее произведение искусства — карта Сахалинской области, собранная из камней. Детали своеобразной мозаики привезены из районных центров островного региона. Автор идеи — культурный деятель сахалинского андеграунда эпохи 90-х Александр Кротов, сейчас сотрудник центра управления регионом Сахалинской области.

В тени Манткавы

Нужно сделать оговорку: на самом деле подлинных сокровищ искусства в «Ладе» много: на первом этаже гостиницы разместилась картинная галерея, возможно, самого значимого сахалинского художника – Гиви Манткавы. Посещение ее бесплатно. Можно даже заказать экскурсию, но только заранее созвонившись с экскурсоводом. И это становится все более популярным.

Все, кто приходит в картинную галерею, непременно фотографируются у каменного панно, выполненного в форме контура островов Сахалинской области.

Карта региона собрана из камней, которые волонтеры целенаправленно собирали во всех районах области. Частичка каждого уголка Сахалина и Курил подписана и уложена на место, которое район занимает на географической карте.

По мнению Александра Кротова, такая карта области должна была показывать единство региона, в который вошли непохожие друг на друга территории: почти субтропический Корсаковский район, северные Ноглики, прибрежные Невельск, Томари и Холмск, спрятанный между сопок Долинск и далекая от областной столицы, но очень сахалинская Оха.

Хотели собрать Россию

Каменная карта интересна не только внешним видом, но и историей артефакта.

Замысел Александра Кротова вырос из его московского проекта — скульптуры «Ворота в Китеж», которые 20 лет назад он пытался установить в российской столице. В лексиконе современных художников такие артефакты зовут арт-объектами — «актуальные» творцы выделяют процесс создания произведений в самостоятельное действо и считают частью «объекта».

В 2002 году Кротов в проектном предложении описывал строительство «Ворот» как свершившийся факт: «В каждом городе торжественно поднят камень со дна местного водоема. Местные художники расписали эти камни и нанесли на них имена своих городов. На берегу Москвы-реки, рядом с Васильевским спуском из этих камней сложили подковообразные «Ворота в Китеж» — древнерусский град, скрывшийся чудесным образом от врагов под воду. Создание ворот толковалось как всенародное сотворение смысла новой, единой и прочной России. «Каждый город поднимает со дна свой Китеж и присылает в столицу знак стремления к преображению»,— писали газеты. Люди приходили к Воротам и клали именные подписанные камешки — послания в Китеж, а Смотритель Ворот помогал монтировать эти камешки старинным раствором».

Увы, реалии столичного современного искусства «Ворота в Китеж» в себя не вместили.

Вместо ворот

Масштабный замысел требовал привлечения не столько денежных, сколько административных ресурсов: легко ли собрать камни из каждого российского города, привезти их к Кремлю, подписать и сложить из всего этого ворота?

Поэтому Кротов обратился за помощью к известному тогда московскому галеристу Марату Гельману (в этом году он внесен министерством юстиции в список СМИ — иностранных агентов).

Столичный галерист, в то время влиявший на распределение средств государственного бюджета в сфере современного искусства, идею оценил быстро. И тут же «положил под сукно».

И тогда Александр Кротов решил воплотить замысел на Сахалине…

На острове он трансформировал идею и предложил ее руководству региона — теперь камни должны были символизировать не города России, а райцентры островного региона.

Виталий Гомилевский, работавший тогда вице-губернатором в команде Игоря Фархутдинова, замысел оценил. И предложил под основу карты знаменитую стелу с готовым контуром Сахалинской области, установленную в районе аэропорта на проспекте Мира. Идея Гомилевского была весьма удачной и полностью отвечала концепции автора. Но оформление готовой и масштабной стелы требовало значительных ресурсов. И весь процесс мог затянуться. Поэтому Кротов начал искать другое место для карты.

— Было бы безусловно круто, если бы карту разместили у аэропорта, — объяснил свое решение Александр. — Но тогда пришлось бы брать камни покрупнее. Даже небольшого масштаба панно из камней сделать было непросто: художники буквально убивались…

Два загадочных топонима

Композицию изготовили специалисты Чехов-центра, которыми руководила Вера Гах, начальник декорационно-постановочного отдела главного театра области.

Камни из районных центров везли волонтеры. О том, как это было, рассказывала в сахалинских выпусках местного телевидения корреспондент Наталья Девятайкина — сегодня она возглавляет областной департамент информационной политики регионального правительства.

После подсказки Дмитрия Донского, руководившего в то время пресс-службой администрации Сахалинской области, карту разместили на стене областной библиотеки. Так она получила первую прописку в центре областной столицы.

Когда же учреждение взялось ремонтировать фасад, каменной композиции грозил демонтаж — в список культурного наследия ее, к сожалению, не включили. И могли бы отправить на свалку истории. Но спасительным кругом оказалась «Лада». И вот уже почти 20 лет арт-обьект служит оригинальным фоном для фотографирования сахалинцев и гостей острова. В туристический сезон к нему не зарастает народная тропа.

В целом, каменная карта точно воспроизводит районное деление Сахалинской области. Правда, есть две загадки. Среди подписанных камней – два с топонимами «Вахрушев» и «Чехов». Автор идеи не смог дать однозначный ответ, почему эти населенные пункты, не являющиеся райцентрами, обозначены в ряду прочих.

Возможно, Вахрушев попал на карту потому, что какое-то время был самостоятельным муниципалитетом, не входящим в состав Поронайского района. А Чехов записали на камне из желания еще раз отметить факт приезда на остров русского писателя.

Но пусть над этим ломают голову искусствоведы будущего.

Николай ШЕЛЕПОВ.