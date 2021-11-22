Как соединить язык тела и музыку в гармоничное шоу

В Южно-Сахалинске определили лучших танцоров арт-фестиваля «Заяви о себе»
Финал арт-фестиваля «Заяви о себе» по направлению «Хореографическое искусство» состоялся в областном центре 20 ноября. На сцену городского дома культуры «Родина» вышла талантливая молодежь, умеющая соединить язык тела и музыку в гармоничное шоу. Это начинающие танцоры и опытные участники городских студий.
Арт-фестиваль «Заяви о себе» одиннадцатый год открывает новые таланты Южно-Сахалинска. Чтобы судейство проходило справедливо, в конкурсе предусмотрены категории «Любители» и «Профессионалы». В этот раз получилось большее количество номеров в профессиональной категории.
Оценивали выступления танцоров шесть членов жюри. Все они профессионалы своего дела.
– Любители показали почти профессиональный уровень. Это говорит о том, что ребята, которые из года в год участвуют, растут, прислушиваются к советам. Через несколько лет, надеюсь, они станут побеждать в категории «Профессионалы», – рассказал член жюри Артем Хасанов, художественный руководитель ДК «Родина».
Победителей и призеров отметили дипломами и подарками. Арт-фестиваль «Заяви о себе» организован Центром молодежных инициатив совместно с ГДК «Родина».
Яна РОМАШОВА.
Победителями и призерами в номинации «Сольное исполнение» в категории «Любители» стали:
1. Артем Рекин, номер «Хаул»;
2. Александр Мордясов, номер «Puppet»;
3. Евгений Осауленко, номер «Inside of me».
Победителями и призерами в номинации «Дуэт» в категории «Любители» стали:
1. Апогея, номер «Сестра»;
2. Настя Сухина, Любовь Курнышова, номер без названия.
Победителями и призерами в номинации «Коллективное исполнение» в категории «Любители» стали:
1. Electro FM, номер без названия;
2. Эхын-Буян Браво, номер «¨хор»;
3. Индиго, номер «Индиго».
Победителями и призерами в номинации «Сольное исполнение» в категории «Профессионалы» стали:
1. Никита Мосин, номер «Зависимость»;
2. Алина Румянцева, номер «Девчонка на сцене»;
3. Алтана Цыдемпилова, номер «Пьеро».
Победителями и призерами в номинации «Дуэт» в категории «Профессионалы» стали:
1. DeForce, номер «Сарабанда»;
2. Яна Власова, Елизавета Самусева, номер «На перроне»;
3. Дуэт «Микс», номер «Прощальная».
Победителями и призерами в номинации «Коллективное исполнение» в категории «Профессионалы» стали:
1. Танцевальные Метаморфозы, номер «Bang!»;
2. Flowmotion, номер «Woods»;
3. Танцевальные Метаморфозы, номер «Солдатская пляска».