Как спасти «утопающего»?

24 февраля около 9 утра пассажиры автобуса маршрута 62 в Южно-Сахалинске стали очевидцами такой истории. Молодая женщина, стоявшая на площадке в центре салона, вдруг почувствовала себя плохо, отпустила поручень и стала оседать на пол – упала в обморок. Мужчина, находившийся рядом, быстро среагировал, попросил соседа подержать его сумку, а сам подхватил даму, потерявшую сознание, и переместил ее на освободившееся место. Кондуктора в автобусе не было, люди обратились к водителю.

Спросили, есть ли у него в аптечке нашатырный спирт, чтобы быстро привести женщину в чувство. Оказалось, что ни нашатыря, ни самой аптечки у водителя не было.

Слава Богу, все обошлось. Пассажирка вскоре пришла в сознание. Но возникает резонный вопрос. Как же это так? На линии работает автобус, на борту которого вообще нет аптечки. Автолюбители хорошо знают, что никто не отменял требование ГИБДД об обязательном наличии аптечки с необходимым минимумом лекарств даже в легковой машине.

Но в нашем-то случае речь идет об общественном транспорте, где десятки пассажиров. Получается, им остается надеяться лишь на самих себя, в полном соответствии с фразеологизмом «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». А автотранспортное предприятие областного центра, выходит, никакой ответственности не несет?

Владимир СЕРГЕЕВ, г. Южно-Сахалинск.