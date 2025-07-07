Как спасти жемчужницу, современницу Чехова?

Из-за оползня в Анивском районе пострадала колония краснокнижных речных моллюсков.

В начале июля «Советский Сахалин» сообщил об оползне, сошедшем примерно в 4 км к югу от села Огоньки, недалеко от слияния рек Лютога и Несчастье. По предварительным оценкам, объём грунта, завалившего русло нерестовой реки, оценивается примерно в 100 тыс. кубометров. Анивский ихтиолог, эколог, краевед Сергей Макеев побывал на месте происшествия и оценил его масштаб.

– Насчёт нерестилищ лососей особых опасений нет, но есть другая проблема, – отмечает Сергей Макеев. – Под удар попал другой, не менее важный природный объект. Сошедший с горного склона грунт завалил большую по площади колонию редкого речного моллюска – курильской жемчужницы. Этот моллюск отмечен в Красной Книге РФ как обитатель Курил, но и на Сахалине он тоже водится, это подтверждают научные данные.

Я много раз сплавлялся по Лютоге и встречал много других мест с колониями жемчужниц. Место, где сошёл оползень, никак для себя не выделял, а сейчас сход грунта заставил повнимательнее исследовать местность.

Можно констатировать, что выше и ниже по течению плотность обитания этого моллюска гораздо выше даже, чем в литературных источниках – не 44 особи на квадратный метр, а все 100.

Что с этим делать? На взгляд Сергея Макеева, есть возможность создать новую популяцию. Это уникальный опыт. Европейская жемчужница принципиально не отличается от нашей, поэтому есть смысл изучить и взять на вооружение опыт учёных из других регионов. Например, в Мурманской области и Карелии успешно проводят реинтродукцию моллюска, образуют искусственные колонии жемчужниц.

Специалисты загружают на борт вертолёта определённое количество взрослых особей, иногда десятки тысяч, затем выпускают их в речку, где они водились прежде. Так создаются новые места обитания и удаётся спасти редких моллюсков в местах ведения строительства и развития хозяйственной деятельности.

Таким образом, можно сразу убить не двух, а трёх зайцев: спасти часть популяции, которую затопчут или её снесёт оползнями, создать новую популяцию и обратить внимание публики на проблему сохранения моллюсков и лососей. Ведь биология жемчужниц напрямую связана с биологией лососей. Жемчужницы европейской, например, – с атлантическим лососем. Взрослые моллюски выпускают в реку миллионы личинок, которые свободно плавают в воде и прицепляются к жабрам лососей. А затем поселяются в новом месте – так образуются новые колонии. На Лютоге, судя по всему, так всё и происходит испокон веков. А в других местах можно создавать их искусственно.

– Почему бы не создать совершенно новую популяцию моллюска в месте, где она когда-то исчезла, то есть, провести реинтродукцию? Например, можно переместить жемчужницу в один из притоков Лютоги, в реки Найба, Сусуя или в их притоки, – говорит ихтиолог Сергей Макеев.

К операции можно привлечь волонтёров: одна группа вылавливает моллюсков у оползня, вторая выпускает их, например, в районе с. Ключи на расстоянии около 60 км. Для перевозки на дальние расстояния можно воспользоваться опытом наших рыбоводных заводов – в контейнерах со льдом и водой, насыщенной кислородом. Естественно, в дальнейшем потребуется мониторинг состояния жемчужниц.

Переселение желательно начать до того, как начнётся ликвидация последствий оползня с удалением поваленных деревьев.

Предложение о реинтродукции направлено в Москву председателю Всероссийского общества охраны природы депутату Госдумы РФ Вячеславу Фетисову через Хабаровское краевое отделение этой организации.

Подготовил Семён РЕЧКИН.

Фото и видео Сергея МАКЕЕВА.

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В европейской части России, например, в Великом Новгороде, в XIX веке существовал промысел по добыче жемчуга из жемчужниц. В местной Владычной (Грановитой) палате представлено множество украшений из речного жемчуга. Правда, если жемчужина попадается лишь в каждой тысячной ракушке, сколько их нужно истребить…

Помимо прочего, жемчужница – отличный экологический индикатор, ведь в грязных речных водах она селиться не будет.

В доступных источниках нет информации о попытках создания в Сахалинской области этого памятника природы. Может быть, есть смысл создать такой уголок для охраны краснокнижного сокровища сахалинских рек?

Моллюск живёт достаточно долго. Европейская жемчужница – до 200 лет, в российских регионах попадаются особи-старожилы возрастом до 120 лет. Сахалинские «родственники», скорее всего, помоложе. Судя по размерам – попадались особи с ракушками 14 – 15 см, им около сотни лет. Некоторые могут и Чехова «помнить»!