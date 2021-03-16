Как ТОРы становятся драйверами экономики ДФО

Представители государственной власти и бизнеса регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсудили влияние территорий опережающего развития (ТОР) на экономику регионов, а также результаты работы ТОР в своих регионах, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дискуссия состоялась в рамках онлайн-форума «ProДФО – Республика Саха (Якутия)».

О помощи бизнесу в Сахалинской области рассказал Борис Дымбрылов, и.о. министра инвестиционной политики региона. В регионе действуют три ТОР, которые позволяют комплексно развивать регион. В частности, управляющий курортом «Горный воздух», в 2020 году установил рекорд по посещаемости. В рамках ТОР создаётся туристическая инфраструктура.

Общие инвестиции резидентов сахалинских ТОР оцениваются в 25 млрд рублей. «ТОР даёт бизнесу возможность экономить на налогах, получать доступ к земельным участкам.

Работа становится эффективнее, если региональные власти предпринимают попытки улучшить режим с помощью своих мер поддержки. В области формируется инвестиционная карта, на которой инвестор может увидеть свободные участки, инфраструктуру на них, ее предельные мощности и рассчитать реализацию проекта», — подчеркнул Борис Дымбрылов.

Также участники дискуссии обсудили подготовку кадров для предприятий, работающих на ТОР. В рамках национального проекта «Наука» на территории России запланировано создание 15 научно-образовательных центров.