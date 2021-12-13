Как удивить Россию. Фестиваль туристических видео

Девять наград получили островные видеоролики в финале конкурса «Диво России».

Финал VIII Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видео «Диво России» прошел в Нижнем Новгороде с 7 по 9 декабря.

Три «золота», приз зрительских симпатий, четыре «серебра» и одна «бронза» – таков итог участия островных видео в престижном конкурсе, который проводится в стране с 2013 года. Впервые в истории фестиваля Сахалинская область была представлена так массово – в финал прошла 21 работа. Большую часть конкурсных видео заявили и защитили сотрудники Сахалинского туристско-информационного центра GoSakhalin.

Лучшими в своих номинациях были признаны ролики «Маяк Анива» и «Исторические объекты Сахалина» видеографа Константина Ефимова. Еще одну награду высшей пробы принес ролик Евгения Нездерова «Возвращение к морю», а приз зрительских симпатий достался видео «Косатки на маяке Анива» туроператора Анива Тур. Этот же ролик заслужил 2-е место в номинации «Природа. Природные объекты».

Туроператор «Адреналин-Тур» получил два «серебра» – за документальный фильм «Итуруп – в объятиях тепла» и видеоблог «Где-то рядом». Второго места также удостоилась работа «What is Sakhalin?» Юлии Гусляковой. Успешно защитил свою работу и сахалинец Максим Иванов. Итог – третье место в номинации «Объекты отдыха и оздоровления».

Полный список победителей.

Ролики победителей от Сахалинской области.

Денис ФЕДОСЕЕВ.