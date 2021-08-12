Как в плохом детективе. Невельчане, однако, рассердили главу «Роскосмоса»

Сначала у въезда в г. Невельск исчезла стела с барельефом Юрия Гагарина, а потом ее нашли на берегу моря в полуразбитом состоянии.

Что произошло? Дело простое: на том участке, где она простояла почти полвека, решили возвести передвижной автозаправочный комплекс. Вот и зачистили территорию под будущую стройку, а стелу демонтировали. По сути, покусившись на всенародную любовь и память о национальном герое – первом космонавте планеты.

О том, в каком неприглядном состоянии находился этот памятный знак, рассказал в своем письме «Приехали…» наш читатель Е. Захаров («Советский Сахалин» ¹ 31 от 14 мая 2021 года). «Судя по внешнему виду, за стелой перестали ухаживать еще в прошлом веке», – с горькой иронией заметил он и задал полный горечи вопрос: «Неужели нельзя было хотя бы к 60-летию первого полета человека в космос (оно отмечалось 12 апреля нынешнего года) привести стелу в порядок – отреставрировать, покрасить?..».

Оказалось, нельзя. По информации пресс-службы мэрии Невельского городского округа, «памятник находился в аварийном состоянии, давно был списан, ремонту и реставрации он, к сожалению, не подлежал».

Вроде бы стелу повредило землетрясение 2007 года. Вот с тех пор она, медленно разрушаясь, и простояла в «ничейном статусе». Пока ее не смахнули с карты достопримечательностей городского округа ради новой автозаправки.

Конечно же, и памятники не вечны, кто с этим спорит? Каким красавцем был Колосс Родосский – седьмое чудо света! А всего-то полвека и простоял. Но это давно было, когда даже колоссов из простой глины лепили и бронзовыми листами обшивали для крепости. Ныне век технологий, композитных материалов и точных инженерных решений. Если, конечно, есть кому решать.

Судя по тому, что произошло в Невельске, решать там вопросы сохранения исторической памяти, похоже, некому.

Случившееся рассердило даже руководителя «Рос­космоса» Дмитрия Рогозина. Он заявил, что его ведомство потребует от сахалинских властей объяснений по поводу сноса стелы в честь Юрия Гагарина.

«Неуважительным отношением к великому прошлому страны» со стороны главы городского округа назвал этот возмутительный факт и губернатор области Валерий Лимаренко. Он поручил невельской администрации «в кратчайшие сроки отреставрировать стелу и к 1 сентября найти ей достойное место в центре города».

Но вот вопрос: неужели для этого обязательно должно было произойти что-то скандальное?

Владимир Болотов.