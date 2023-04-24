Как в юности побывал! Новый артобъект, дарящий посетителям лучи добра, появился у южного входа в парк им. Ю. Гагарина

Сотрудники государственного исторического архива региона и парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина у южного входа в парк разместили новую экспозицию – «Сельское хозяйство на Сахалине».

На стендах представлено не менее трех десятков фоторабот, охватывающих период от середины 1950-х до начала 2000-х годов. Интересно, что некоторые из фотографий, датированные, например, 1954 годом, не черно-белые, а цветные. Животноводы и растениеводы, представители аграрной науки и некогда очень популярного юннатского движения показывают плоды своего труда, делятся достижениями.

И ведь было чем гордиться – в середине 1950-х на полях совхоза «Южно-Сахалинский» выращивали кукурузу в полтора человеческих роста! Да и буренок-голштинов с рекордными удоями взращивали островная природа и чуткая забота тружеников села. География фотосвидетельств истории достаточно широка: Холмский, Долинский районы, Южно-Сахалинск.

Получился довольно полный коллективный портрет сахалинского агрария. Разные времена, разные люди и судьбы, а хаоса и разнобоя не ощущаешь. В этом случае нужно отдать должное составителям всей композиции – им удалось создать гармоничное полотно. Стенды с фотографиями, к тому же, выполнены из достаточно прочного, жесткого материала.

В подписях к снимкам указаны авторы. В их числе мэтры фотожурналистики всесоюзного уровня и их сахалинские коллеги: В. Дзюба, В. Малышев, Г. Зельма, Л. Вильнер, Б. Кречетов… Борис Кречетов десятки лет работал фотокорреспондентом «Советского Сахалина».

После знакомства с экспозицией ловишь себя на мысли: как будто побывал в своей юности. Вспомнились бескрайние картофельные поля, куда в начале осени школьников и студентов привлекали для уборки урожая. Вспомнилась и строчка из песни Владимира Высоцкого: «Мы славно поработали и славно отдохнем!»

Да и, конечно, нужно упомянуть о верном признаке современности – использовании QR-кода в оформлении стендов. С его помощью желающие могут дополнить копилку впечатлений, просмотреть на своем смартфоне уникальное архивное видео. Например, родом из начала 1980-х, когда сахалинский филиал ДВНИИСХ отмечал свой полувековой юбилей. Ученые от сельского хозяйства рассказывают о своих достижениях и планах на перспективу.

В парке, у выхода на улицу Комсомольскую, представлена другая историческая фотовыставка, рассказывающая собственно о парке. Здесь в числе авторов – еще один известный сахалинский фотограф, долгое время трудившийся в газете «Советский Сахалин», – Сергей Агличеев.

На близрасположенной набережной реки Рогатки заметно оживление. Изуродованное декоративное ограждение местами «подштопали», а местами заменили на новое.

Желающим ознакомиться с выставкой, расположенной неподалеку от музыкального фонтана, как, впрочем, и всем остальным посетителям парка, в этом месте трудно передвигаться. Судя по всему, в свое время строители, реконструировавшие южный вход, не позаботились о ливневке, поэтому талой воде некуда уходить. Она скапливается на проезжей части, на тротуаре. В холодное время превращается в лед. Страшно скользко и травмоопасно. На территории парка есть и другие подобные островки.

Ярослав САФОНОВ.