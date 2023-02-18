Как вишенка на торте

Композиция «Родной Сахалин», о которой расскажем сегодня, значилась в репертуаре южно-сахалинского народного ансамбля казачьей песни «Воля» и других творческих коллективов области. Но все же впервые, звонко и искрометно, она прозвучала в исполнении образцового фольклорного ансамбля «Бабушкины песни» Корсаковской детской школы искусств.

По-иному и быть не могло, ведь музыку и аранжировку к этой творческой работе написала руководитель ансамбля заслуженный педагог Сахалинской области, почетный гражданин г. Корсакова Мария Головченко. В те годы в детской школе искусств она работала преподавателем отделения «народно-хоровое пение». «Родной Сахалин» стал визитной карточкой прославленного коллектива с более чем 30-летней историей. В активе ансамбля «Бабушкины песни» более 600 концертов, множество гастрольных поездок по России, Японии, Китаю, Греции, Великобритании. Это были блестящие выступления на разных сценах, включая главную государственную – в Кремлевском дворце столицы.

Стихотворный текст принадлежит перу земляка Марии Сергеевны, а ныне жителя Подмосковья Виктора Матюшова. Издав поэтический сборник детских сказок, он предложил музыканту сочинить мелодию к его стихам. Так и началось сотрудничество. Потом у авторов возникла идея написать произведение о любимом острове.

– Когда мы стали работать над песней, – рассказывает Мария Сергеевна, – то название стихотворения «Сахалин-дельфин» сменили на «Родной Сахалин». Нам показалось, что так будет и точнее, и сердечнее.

Нельзя не отметить, что воспитанники Марии Сергеевны Головченко многократно становились лауреатами различных конкурсов и фестивалей, в том числе и международных, получали гран-при. Репертуар ансамбля состоял из почти 600 произведений – календарно-обрядовых, народных, хоровых, лирических, шуточных… Но, словно вишенка на торте, украшала концерты фольклорного ансамбля именно песня «Родной Сахалин». Под баянный аккомпанемент Марии Сергеевны дети всегда исполняли композицию задорно, празднично, с улыбками, вызывая овации зрителей.

Прошли годы, голосистая детвора повзрослела. Многие вокалисты стали профессиональными музыкантами, хормейстерами. Приезжая в Корсаков, они непременно встречаются со своим педагогом, создателем уникального коллектива. Он вошел в историю культуры региона, стал его достоянием. И встречи эти такие радостные и незабываемые!

А творчество любимого педагога по-прежнему востребовано. Две песни Марии Сергеевны Головченко о любимом острове (в том числе и «Родной Сахалин») вошли в сборник лучших произведений местных авторов, изданный областным центром народного творчества. И их может исполнять любой вокальный коллектив – и детский, и взрослый.

Людмила Степанец.

В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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