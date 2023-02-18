Как вишенка на торте

Композиция «Родной Сахалин», о которой расскажем сегодня, значилась в репертуаре южно-сахалинского народного ансамбля казачьей песни «Воля» и других творческих коллективов области. Но все же впервые, звонко и искрометно, она прозвучала в исполнении образцового фольклорного ансамбля «Бабушкины песни» Корсаковской детской школы искусств.
По-иному и быть не могло, ведь музыку и аранжировку к этой творческой работе написала руководитель ансамбля заслуженный педагог Сахалинской области, почетный гражданин г. Корсакова Мария Головченко. В те годы в детской школе искусств она работала преподавателем отделения «народно-хоровое пение». «Родной Сахалин» стал визитной карточкой прославленного коллектива с более чем 30-летней историей. В активе ансамбля «Бабушкины песни» более 600 концертов, множество гастрольных поездок по России, Японии, Китаю, Греции, Великобритании. Это были блестящие выступления на разных сценах, включая главную государственную – в Кремлевском дворце столицы.
Стихотворный текст принадлежит перу земляка Марии Сергеевны, а ныне жителя Подмосковья Виктора Матюшова. Издав поэтический сборник детских сказок, он предложил музыканту сочинить мелодию к его стихам. Так и началось сотрудничество. Потом у авторов возникла идея написать произведение о любимом острове.
– Когда мы стали работать над песней, – рассказывает Мария Сергеевна, – то название стихотворения «Сахалин-дельфин» сменили на «Родной Сахалин». Нам показалось, что так будет и точнее, и сердечнее.
Нельзя не отметить, что воспитанники Марии Сергеевны Головченко многократно становились лауреатами различных конкурсов и фестивалей, в том числе и международных, получали гран-при. Репертуар ансамбля состоял из почти 600 произведений – календарно-обрядовых, народных, хоровых, лирических, шуточных… Но, словно вишенка на торте, украшала концерты фольклорного ансамбля именно песня «Родной Сахалин». Под баянный аккомпанемент Марии Сергеевны дети всегда исполняли композицию задорно, празднично, с улыбками, вызывая овации зрителей.
Прошли годы, голосистая детвора повзрослела. Многие вокалисты стали профессиональными музыкантами, хормейстерами. Приезжая в Корсаков, они непременно встречаются со своим педагогом, создателем уникального коллектива. Он вошел в историю культуры региона, стал его достоянием. И встречи эти такие радостные и незабываемые!
А творчество любимого педагога по-прежнему востребовано. Две песни Марии Сергеевны Головченко о любимом острове (в том числе и «Родной Сахалин») вошли в сборник лучших произведений местных авторов, изданный областным центром народного творчества. И их может исполнять любой вокальный коллектив – и детский, и взрослый.
Людмила Степанец.
В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
27 января 2023 – Шагнем за рамки
3 февраля 2023 – Ее сахалинское небо
10 февраля 2023 – Что надежнее, чем якоря?