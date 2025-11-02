Как вырастить кудесников мяча? Директор спортшколы «Сахалин» Евгений Крючков о проблемах развития детско-юношеского футбола в регионе

В 2024 году две сахалинские команды, где играли ребята 18 и 16 лет, завоевали соответственно золотые и бронзовые медали первенства Юношеской футбольной лиги (зона Дальний Восток). В 2025-м обе дружины не смогли повторить успех. Более того, остались за чертой призёров.

Почему так скромно, деликатно выражаясь, выступили наши юноши в нынешнем сезоне? Этот вопрос я задал директору спортшколы «Сахалин» Евгению Крючкову.

— В 2024 году обе команды выступили в первенстве Юношеской футбольной лиги зоны Дальний Восток просто феерично. И здесь не обошлось без доли спортивного везения. В заключительном восемнадцатом туре наши старшие юноши на своем поле принимали «Океан» из Находки. Победа над этим соперником могла островитянам принести победу в первенстве. Однако успех в заключительном домашнем матче не гарантировал команде золотые медали. «СКА-Хабаровск» опережал «Сахалин» на три очка. И если бы армейцы, в этот день встречаясь во Владивостоке с «КСШОР-Динамо», завершили поединок вничью, красно-синие стали бы обладателями золотых медалей.

«Сахалин» разгромил «Океан» 4:0. И в итоге набрал 43 очка. Армейцы уступили приморцам 0:3. В их активе остались те же 43 очка. В личных встречах с хабаровчанами наши парни первую встречу на своем поле завершили мирным исходом 1:1, а на выезде смогли переиграть армейцев 2:0. Согласно регламенту соревнований, победитель первенства, при случае равенстве очков, определяется по личным встречам.

Этот успех позволил «Сахалину» U 18 принять участие в финальном турнире юношеской футбольной лиги, который проходил в Сочи. Сахалинские юноши вернулись на остров с бронзовыми медалями.

Нет смысла скрывать, что и в этом году мы надеялись выступить достойно и оказаться в тройке призеров в двух возрастных категориях. А учитывая прошлогоднее третье место в ЮФЛ юношей 2009 года рождения и серебро в первенстве Дальнего востока ребят 2010 года рождения, то реальные предпосылки для этого были. Но, увы, наши ожидания не оправдались…

Начнём с того, что на сегодняшний день для подготовки команды к соревнованиям у нас не хватает инфраструктуры. Кроме того, большая проблема с финансированием. Из-за отсутствия средств мы не смогли отправить команды на предсезонные сборы на материк. На сборах, которые проводились в прошлые годы, наши команды имели не только прекрасные условия для тренировок на больших полях и в спортивных залах, но и серьезных, довольно сильных соперников в контрольных матчах. На острове из-за обилия снега в этом году не смогли вовремя почистить футбольное поле и, как следствие, начать тренировки на большом поле.

И второй момент, не хотелось бы никого обижать, но на острове на сегодняшний день нет серьезных спарринг-партнеров уровня команд «Сахалин» U16 и U18. Тренировки, бесспорно, хорошо, но без контрольных матчей с сильными соперниками сложно, а порой просто невозможно достойно подготовиться к новому сезону.

Те же проблемы с подготовкой к первенству возникли и у младшей команды. Специалисты и болельщики отметили, наши обе команды в физическом плане были подготовлены далеко не так, как бы этого желали тренеры.

Бесспорно, мы проведем подробный анализ минувшего сезона и постараемся сделать правильные вывода. Большая надежда на то, что в ближайшее время стадион «Спартак» перейдет в наше ведомство, и тогда школа сможет более оперативно готовить поле не только к весенним матчам, но и зимой проводить на нем тренировки. «Олимпия парк», который сегодня в нашем распоряжении, больше подходит для футболистов младшего возраста.

— В этом году островные юные футболисты 2011 — 2012 годов рождения принимали участие в первенстве ДФО. Можно чуть подробнее об этом турнире.

— И вновь возникает вопрос о скромным финансировании школы. По этой причине мы отправили наши команды в турне по Дальнему Востоку, которое длилось месяц. За это время юноши провели восемь встреч с соперниками. Для юных спортсменов переезды из Уссурийска в Хабаровск, затем во Владивосток и Находку, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск…. очень сложный экзамен в физическом плане. Дети наездились так за месяц, что в отдельных случаях стоял вопрос о завершении футбольной карьеры отдельных юных игроков. Такие нагрузки не каждый взрослый человек выдержит. Не могли мы из-за отсутствия средств позволить себе вернуть детей домой и спустя неделю вновь отправить их на игру во Владивосток или Хабаровск. В этот период года цены на авиабилеты высокие. Это повлияло на довольно скромные результаты в турнире. Когда на острове была профессиональная команда «Сахалин», то основная финансовая поддержка шла от клуба, около 70 процентов расходов, связанных с нашими выездами на материк, обеспечивал клуб. Сегодня мы этого лишены.

— С каждым годом на областных турнирах мы все реже видим команды из Охи, Поронайска, Ноглик, Тымовского. В чем причина? Почему происходит отток этих, когда-то сильных коллективов, от участия в областных турнирах?

— Этот вопрос следует задать председателю областной федерации футбола Алексею Абакумову. Именно он уполномочен развивать футбол в нашей области. Бесспорно, это большая комплексная работа островной федерации футбола в связке с министерством спорта, Российским футбольным союзом, Дальневосточным футбольным союзом и нашей школой.

К сожалению, процессы своевременного взаимодействия, благодаря которым и происходит планомерная работа, направленная на развитие сахалинского футбола, оставляет желать лучшего, и эта тенденция вызывает большие опасения.

Мы же стараемся, исходя из своих компетенций и возможностей, создавать условия для развития детско-юношеского футбола, организовывая различные турниры. Одним из главных соревнований является «Зимняя футбольная лига». Проводится турнир с февраля по апрель по выходным дням в «Олимпии парке». Соревнования являются очень важными в плане подготовки команд к играм на открытом воздухе, т. к. идеально выстроен процесс подготовки, недельный тренировочный микроцикл и контрольная игра, все что необходимо в плане методики. Приезжают команды из ближних городов без отрыва от учебы в средних школах. Что касается команд из северных и центральных районов области, считаю, было бы правильно отдельно провести соревнования на севере и юге, а затем призеры и победители выявили бы лучшего в финальном турнире, который можно провести в Поронайске. Турнир юг — север позволил бы сэкономить средства и увидеть перспективных ребят, и самое главное, претворить в жизнь на Сахалине наш проект по созданию юношеской футбольной лиги разных возрастов. В 2026 году мы вернемся к этому вопросу и, надеюсь, в 2027-м воплотим его в жизнь.

— Кто из наших юношей золотого состава 2024 года был приглашен в футбольные академии других клубов страны? Как сложилась футбольная судьба большинства игроков из чемпионского состава?

— Три человека из «звездной» команды поступили в Санкт-Петербурге в университет физкультуры имени П. Ф. Лесгафта. Денис Богомолов, на сегодняшний день, переведен в первый состав «Динамо» (Москва). Артем Щепанский играет в межрегиональной футбольной лиги за «Рубин» (Казань). Никита Долин выступает за профессиональную команду «СКА» (Хабаровск). Остались в составе «Сахалина» и выступали в первенстве — 2025 Олег Ким, Алексей Кириенко, Владислав Фоменко, Иван Прищеп. Тимофей Савенков начал сезон в команде, но не выдержал конкуренции с Тимуром Друсолевичем и покинул коллектив.

— Стаж вашей работы детским футбольным тренером более 20 лет. Можете похвастаться достижениями ваших воспитанников? Попал ли кто из них в состав профессиональной команды мастеров или приглашен в футбольные академии столичных городов страны?

— Порадоваться могу за наших воспитанников школы. У нас работают тренером Александр Миховский, один из моих воспитанников. Виктор Осипов, воспитанник Юрия Цветика и затем он занимался у меня. Дмитрий Злобин также начинал футбольную карьеру в нашей школе. Во второй лиге играл Максим Крупельницкий. Сергей Гаврилко хорошо знаком сахалинским болельщикам, он больше всех из нашей школы провел матчей во второй лиге. Если брать из медийных личностей, стоить вспомнить Михаила Литвина. Он занимался в нашей школе, а затем в Москве создал футбольный клуб «Сахалинец». Самое главное, все наши воспитанники нашли себя в этой жизни, продолжают заниматься спортом и не встали на «скользкую» дорожку. Это один из главных критериев, который во главу спортивного воспитания ставит наша школа.

— Популярность детского футбола на Сахалине растет. Созданы у нас филиалы СШ «Сахалин» в Дальнем, Новоалександровске, других населённых пунктах?

— Стараемся расширяться и привлекать как можно больше детей к занятиям футболом. В 2017 году запустили программу более ранней подготовки футболистов. Родители приводят детей, которым 5 — 6 лет. Малыши занимаются в спортивно-оздоровительных группах. Привыкают к занятиям в коллективе, находят новых друзей и учатся нести ответственность за команду. Осознавать значимость тренера в команде, привыкают к его требованиям, к дисциплине, порядку. Спустя время, через специальное тестирование, оставляем лучших и зачисляем их на бюджетные занятия в школе.

Что касается филиалов, то имеется такой в Холмске, где работает прекрасный тренер Владимир Богумилов с группой 2014 года рождения. В Корсакове. Попытались создать филиалы в пригороде Южно-Сахалинска, но, к сожалению, из-за отсутствия площадок, на которых можно проводить тренировки в зимнее время, поздней осенью и ранней весной, вынуждены были их закрыть.

В этом году планируем на базе новой школы № 25 создать такой филиал. Там не только прекрасная спортивная площадка на территории учебного заведения, но и два спортивных зала, где можно проводить не только тренировки круглый год, но и футбольные турниры. Хотелось бы иметь и в других школах подобные условия и создать там футбольные секции, однако на сегодняшний день это пока просто нереально.

— На материке все чаще проводятся футбольные турниры для детей 8 — 9 лет. Как у нас в области обстоят дела с подобными соревнованиями для малышей?

— На Дальнем Востоке подобные соревнования проводятся часто. К огромному сожалению, мы не можем быть постоянными гостями подобных детских турниров. Все дело в том, что по федеральным стандартам, регламентирующим работу спортивной школы, мы не имеем права направлять детей 7 — 10 лет на турниры в другие города. Поэтому вся финансовая нагрузка для организации выезда на соревнования ложится на родителей. Выезд же на турнир в Хабаровск или другой город Дальнего Востока, не говорю уже о центральной части России, обойдется мамам и папам довольно дорого. Из сложившегося положения мы видим один выход – организацию большего количества соревнований на сахалинской земле. В следующем году планируем три турнира, чтобы мальчишки и девчонки начинали набирать соревновательный опыт. И когда появится возможность выезда на турниры на материк, не были бы там в числе аутсайдеров.

Игорь КАРПУК.