Как «выстрелить» отличными результатами. К итогам спортивного лыжного сезона

Зимний спортивный сезон 2022 – 2023 гг. стал достоянием истории. Каким он получился? Об этом наш внештатный корреспондент Игорь КАРПУК беседует со старшим тренером отделения лыжных гонок спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Южно-Сахалинска и области, заслуженным работником физической культуры Сахалинской области Ириной УЛИТИНОЙ.

– Сразу хочу заметить, далеко не простым. Как правило, наши воспитанники выступают довольно ровно, а минувший сезон сложился неоднозначно. Отдельные спортсмены «выстрели» отличными результатами, кто-то выступил менее удачно. У меня детская команда, и все ребята сделали в этом сезоне все, что смогли. Неудачные выступления тоже полезный опыт для юных. Мы сделаем выводы и продолжим борьбу.

– Меня как болельщика немного расстроило выступление сборной нашей области в прошедшем декабре на первенстве ДФО среди девушек и юношей 17 – 18 лет. По большому счету, сборная области вчистую уступила командное первенство сборной Хабаровского края, да и в индивидуальных гонках спортсмены этой команды завоевали практически все медали. Так силен был соперник или у нас была слабая команда?

– Начнем с того, что хабаровчане вернули себе лидерство на Дальнем Востоке. На протяжении многих лет эти лыжники были сильнейшими, но настал тот момент, когда у нас подросли отличные девчонки и мальчишки, которые смогли вывести Сахалин на первое место в общекомандном зачете, показывали отличные результаты в индивидуальных гонках и эстафетах. На протяжении трех лет мы были первыми. В чем причина? Много лет назад, когда мы набирали в школу юных спортсменов 2005 – 2006 годов рождения, произошел, если так можно выразиться, провал. Детей этого возраста к нам пришло очень мало. И не только у нас, но и во всей области. Нет необходимости говорить о том, что чем больше детей одного возраста участвует в соревнованиях, тем серьезнее конкуренция. А когда на старт областных соревнований выходит 10 – 12 человек, о какой серьезной конкуренции можно вести речь.

– Вам посчастливилось присутствовать на вторых международных играх «Дети Азии», которые проходили в Кемерово. Поделитесь своими впечатлениями.

– Вторые игры «Дети Азии» меня немного расстроили. Игры, которые проводились в Южно-Сахалинске в 2019 году, были организованы намного лучше. Наш лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» против того, что мы увидели в Кемерово, просто лыжная мекка. Для меня было странным, что к этим соревнованиям не обновили стадион и лыжные трассы. Стадион маленький, трассы узкие. Было ощущение, что участвуем в первенстве области. Того размаха, как у нас, не было. Все скромно, по-семейному.

Что касается проживания юных спортсменов, здесь претензий нет. Хорошие номера, со всеми удобствами. Но гостиницы находились очень далеко от лыжного стадиона и других спортивных объектов. Долго организаторы не могли отрегулировать логистику подачи автобусов, и чтобы не опоздать к старту соревнований, порой приходилось заказывать такси для себя и детей.

И еще один момент. В Южно-Сахалинске все соревнования были проведены в черте города. Порой добраться от одного спортивного объекта до другого, где проводились соревнования, можно было и пешком. Специальные автобусы «Шатлы» курсировали по строго отработанному графику, и не было ни одной претензии за время всех игр.

В Кемерово соревнования были по всей области. Если мы в свободный от соревнований день хотели бы поболеть за наших прыгунов с трамплина, то добираться до спортивного комплекса, где проводились эти соревнования, надо было несколько часов.

Вместе с тем хочу отметить, что торжественное открытие было на уровне праздника открытия Олимпийских игр. Очень впечатлило.

– В 2019 году каждый вечер на торжественном награждении победителей и призеров соревнований «Дети Азии» на пьедестал почета довольно часто поднимались сахалинские спортсмены. Как оцениваете выступление в этом году?

– Я не могу говорить за другие виды спорта, а только о лыжных гонках.

В этот раз мы выступали в составе сборной команды ДФО. От нашей области в состав сборной вошли 3 человека: Виктория Илюшенко (Поронайск), Ярослава Улитина (Южно-Сахалинск), Сергей Слюсаренко (Оха). Виктория Илюшенко стала победительницей индивидуальной гонки свободным стилем на 5 км, а также в смешенной эстафете в составе дальневосточной команды. В целом считаю, что наше представительство получилось достойным.

Опять хочу вернуться к тому, что необходимо создавать внутреннюю конкуренцию среди ребят, чтобы получать более высокие и стабильные результаты. Это возможно только при условии, что в спортшколы будет приходить больше детей по всей области. Для этого необходимо развивать спортивную инфраструктуру в районах, вести агитацию и рекламировать наш замечательный вид спорта в школах. Сложно выстраивается диалог между спортом и школой. Много проблемных точек в этом взаимодействии.

В 2023 году нас ждет участие в ХII Спартакиаде учащихся. Мероприятие значимое и требует подготовки. У нас уже был печальный опыт, когда мы смогли представить только 4 человека вместо 10, из-за отсутствия финансирования. Хотелось бы рассчитывать в этот раз на финансовую помощь в подготовке команды.

– С чем связанно, что дети не хотят заниматься лыжными гонками?

– На этот вопрос у меня нет ответа. Много езжу на соревнования в другие регионы страны и могу сказать, что спорт в Южно-Сахалинске живет достойно. Например, наша спортшкола имеет все необходимое для тренировочного процесса и подготовки спортсменов самого высокого уровня. Есть необходимая техника для подготовки зимой лыжных трасс, воспитанники школы получают хороший современный инвентарь. Все на бюджетной основе. Еще одна немаловажная деталь: лыжно-биатлонный комплекс находится в городе и до него легко добраться на тренировку любому ребенку. Однако, интерес к лыжным гонкам угасает с каждым годом. Возможно это и потому, что в области и в Южно-Сахалинске, в частности, культивируется много других видов спорта. На острове проживает меньше полумиллиона человек, а спортивных секций и школ много.

– За свою тренерскую карьеру вы подготовили трех мастеров спорта и трех членов сборной России. Две ваши воспитанницы были участниками двух первенств мира среди юниоров. Одна из них, Анна Кожинова, вернулась на остров с двумя серебряными наградами. Далеко не каждый тренер в нашей области может похвастать такими достижениями. Почему выбрали тренерскую работу?

– Я тренер во втором поколении. На протяжении всех лет работаю вместе со своей мамой Галиной Вячеславовной Кулыгиной, которая через год отметит 50 лет работы тренером. Могу смело заявить, что всему научилась у нее. Она в 1975 году закончила один из лучших спортивных вузов страны в Москве. Сильное образование легло в основу ее авторской методики работы с детьми. Я стараюсь хранить и преумножать современными технологиями традиции нашей команды. Возможно, тоже смогу передать этот опыт молодому, толковому специалисту. Время покажет…

– Завершая нашу беседу, не могли бы назвать самые значимые успехи ваших воспитанниц в минувшем сезоне.

– В декабре в Сыктывкаре Софья Кузнецова на всероссийских соревнованиях выиграла индивидуальный спринт свободным стилем. В финале спартакиады молодежи в Сыктывкаре Анна Кожинова смогла завоевать золотую и серебряную медали. Кроме того, Анна Кожинова и Ульяна Николова получили право участвовать в чемпионате России в Тюмени, где на старт вышли все сильнейшие лыжницы страны. Прекрасный результат показали наши девушки в финале межрегиональных соревнований «На лыжи» в Красноярске. В спринте классическим стилем Дарья Будникова, Виоллета Щербакова и Софья Кулыгина завоевали весь пьедестал почета. Дарья Будникова вернулась домой с двумя медалями высшей пробы. Все – воспитанницы Галины Кулыгиной.

– Ваша заветная мечта?

– Мечта есть, и если она воплотится в жизнь, обещаю, вы первый узнаете об этом.