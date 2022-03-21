Как я в стоп-листе оказался. Проверено на себе

Удобная, конечно, это штука – безналичная оплата проезда в автобусе. Заходишь в салон через любую дверь, прикладываешь банковскую карточку к коробочке-терминалу, слышишь характерный сигнал о прохождении оплаты и спокойно занимаешь свободное место. С наличными деньгами сложнее, особенно в час пик.

Обязательно нужно втиснуться в переднюю дверь, передать водителю деньги, получить билет и постараться продвинуться дальше в салон, чтобы не мешать следующим пассажирам расплачиваться с водителем. Хорошо, если в кармане наготове монеты – 25 рублей. А если, так уж получилось, только неразменянная тысячерублевка? Вся очередь ждет, пока банкноту разменяют, выдадут сдачу… Конечно, с этой точки зрения пластик предпочтительнее.

Мою уверенность поколебало недавнее событие. Терминал после прикладывания карты издал непривычно резкий звук. А через некоторое время на смартфон поступила SMS-ка из сбербанка, извещающая, что я попал в стоп-лист. Прежде с таким сталкиваться не приходилось, потребовалось время, чтобы разобраться в ситуации.

На моем счету, как выяснилось, в момент оплаты проезда не было достаточно средств.

Попадание в стоп-лист означает, что, если даже владелец карты пополнит баланс, воспользоваться картой для оплаты проезда в общественном транспорте он не сможет.

Пока не будет списан долг. А для того чтобы его списали, нужно выполнить ряд манипуляций – зайти на банковский сайт Транспортно-карточной платформы https://securepayments.sberbank.ru/client/login, ввести в свободное поле номер карты, код с картинки. Затем зайти в личный кабинет и оплатить долг вручную. Естественно, на счету к этому моменту уже должна быть достаточная сумма. Только после этого карта вновь станет доступна для оплаты проезда.

Хорошо, если владелец дружит с компьютерными технологиями. А если в силу разных причин – нет? В моем случае из-за вечного цейтнота все руки не доходили до предложенного варианта оплаты. Через три дня поступило SMS-сообщение о том, что все в порядке, долг списан автоматически. В эти дни приходилось рассчитываться за проезд в автобусе наличными.

На официальном сайте банка дополнительно информируют нас, владельцев карт, что попадание в стоп-лист может произойти и по другим причинам: когда платеж не принят – слишком быстро владелец убрал карту с терминала; когда терминал «ушел в спящий режим» из-за долгого бездействия; когда произошел сбой в системе. Во всех случаях проблема «лечится» одинаково – вышеописанным способом.

К слову, личный кабинет в банковской системе довольно дружелюбен – авторизация элементарная, предварительная регистрация не требуется. Посетить его даже любопытно: можно отследить историю своих поездок на общественном транспорте с точностью до минут.

Владимир СЛАВИН.