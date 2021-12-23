Как живешь, островная столица? Южно-Сахалинск на пороге больших перемен

Об этом журналистам рассказал мэр города Сергей Надсадин в ходе большой пресс-конференции. Она прошла 21 декабря и была посвящена итогам 2021 года и планам на ближайшее будущее.

Досадный секвестр, но…

Характеризуя итоги года, Сергей Надсадин привел и прокомментировал ряд красноречивых фактов и цифр. В уходящем году продолжалась пандемия коронавируса, это отра­зилось на многих показателях. Был существенно урезан региональный консолидированный бюджет, уменьшился и бюджет Южно-Сахалинска.

Традиционно более 60 процентов бюджета формируется за счет углеводородов, эта статья доходов резко сократилась. Расходная часть в 2020-м суммарно составляла 32 млрд рублей, в 2021-м – 29 млрд, а на 2022 год запланировано 24 млрд рублей.

Но при этом произошел рост объемов производства в пищевой промышленности, энергетике и сельхозсекторе.

В числе приоритетов в уходящем году оставалось решение проблем жилья, ЖКХ, благоустройства, улично-дорожной сети, комфортности городской среды.

Не пострадали такие статьи расходов, как зарплаты бюджетников, меры соцподдержки, строительство ранее начатых объектов. Вынужденно пришлось сократить капитальные вложения, включая строительство зданий и со­оружений, в 2 раза в сравнении с 2020 годом, а также по дорогам. В целом катастрофических последствий от пандемии нет.

В 2021-м принята беспрецедентная программа по текущему ремонту дворов – отремонтировано 345 дворов и 140 внутриквартальных проездов за один сезон. Общий объем инвестиций в эту сферу составил более 3 млрд рублей.

О дорогах

Весной, как только сошел снег, городские власти привлекли волонтеров, активно задействовали возможности ресурса Сахалин.Онлайн, взялись за отработку многочисленных обращений от горожан. В результате уже к середине июня выявили и «отдефектовали» проблемные места и вскоре устранили дефекты на общей площади более 140 тыс. квадратных метров.

Хорошо показал себя новый подход к обслуживанию дорог. Теперь он осуществляется в режиме трехлетнего цикла. По контракту одна подрядная организация зимой и летом ведет работу на закрепленной за ней улице все 365 дней в году. Именно так содержится целый ряд городских улиц и проспектов. Горожане отмечают: в центре города стало значительно чище, да и реакция на сообщения о дефектах ускорилась.

Капитальный ремонт дорог осуществляется в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». За год реконструировано и благоустроено 11 участков дорог общей протяженностью 12 километров: улицы Советская в Ключах, Памятная, Ленина (от пересечения с ул. Сахалинской до ул. Бумажной), Комсомольская (от пересечения с пр. Победы до моста через ручей Пригородный).

На 2022 год запланирован капремонт около 8 километров. Стройкой года обещает стать следующий этап капитального ремонта Комсомольской на участке до ул. Пуркаева.

По словам градоначальника, именно на Комсомольской городские службы получают первый опыт капремонта «от фасада до фасада», то есть охватывается полностью весь профиль, включая зеленую зону.

Параллельно благодаря новой грантовой программе будут отремонтированы и некоторые не муниципальные объекты. Например, строители облагородят фасад здания и выполнят достойное ограждение у здания военкомата, а также благоустроят прилегающее пространство.

Новый дом на новой улице

На 2022 год большие планы по благоустройству: предстоит оформить сквер Авиа­торов у въезда в аэропорт, сквер Милицейский, примыкающий к школе милиции, начать благоустройство набережной реки Рогатка.

В уходящем году жилищное строительство велось ускоренными темпами. Ряд программ осуществляется совместно с администрацией области – система ипотечного кредитования, грантовая поддержка позволяют наращивать темпы строительства. Так, в 2019-м было введено 196 тыс. квадратных метров жилья, в 2020-м – 258 тыс. «квадратов» (один из самых высоких показателей на Дальнем Востоке), в 2021-м – 290 тыс. квадратных метров.

– Недавно на новой улице имени Ильи Кацева, долгое время руководившего хлебокомбинатом, заселили очередной муниципальный дом, – поделился отличной новостью Сергей Надсадин.

Есть успехи в решении вопроса по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. В 2021-м закончили расселять дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Это 14 тыс. квадратных метров жилфонда, на которых проживают 682 человека. Осталось еще 149 аварийных домов, в которых проживает 2,7 тыс. человек. До 2025 года совместно с правительством области эта проблема будет решена.

Темповый перекос

В январе будет сдан новый детский сад в селе Дальнем, рассчитанный на 330 мест, там же – новый Дом культуры. Кроме того, возводится дополнительный корпус школы ¹ 30 в Луговом, идет строительство детской школы искусств в этом же планировочном районе, в мэрии рассчитывают, что в 2023 году ДШИ приступит к работе.

– Я вижу некоторый перекос, – прокомментировал мэр. – Строительство жилья, новых микрорайонов происходит быстрее, чем возведение школ, детсадов. Сейчас строятся новые микрорайоны «Уюн», «Северный городок», 16-й микрорайон у телевышки, «Гарант» на юге города. При этом сохраняется недостаток около 5700 мест в школах. Поэтому в первоочередном порядке будем строить четыре новые большие школы.

Начинается строительство второй очереди Центральной детской музыкальной школы с концертным залом на 200 человек.

В 2021 году заработал и тут же набрал большую популярность скейт-парк в Луговом. В ближайших планах – создание в городе многофункционального спорткомплекса с экстрим-зоной.

С новым генпланом в прекрасное будущее!

Главное достижение года – город обретает генеральный план своего развития, без которого невозможно выстраивать стратегию устойчивого развития. В 2022 году будет окончательно оформлен и принят в работу генплан, рассчитанный на 20 лет. Работа над ним, по признанию градоначальника, велась основательно, с подготовкой в знаменитом центре Сколково. По словам мэра, губернатор Валерий Лимаренко вникал в нюансы, изучал документацию и внес ряд полезных предложений. В их числе – новая объездная дорога, создание логистического хаба, транспортного каркаса, строительство совершенно новых микрорайонов. В следующем году начнется реализация этих идей.

Решено уйти от стародавней практики строительства городов по принципу рабочих слободок и в дальнейшем развивать областную столицу так, чтобы люди имели возможность получать социальные услуги поблизости от своих домов. В шаговой доступности должны быть школы, магазины, отделения банков, почта, зона отдыха. В северной части Южно-Сахалинска сегодня можно видеть развалины былой промышленной зоны, оставшейся с советских времен. В новом году город приступает к ревитализации этих территорий, то есть к их оживлению.

О транспортном каркасе

Большая часть генплана уделена созданию нового транспортного каркаса. Запланировано построить две объездные дороги. Одна – западный объезд – фигурировала еще в старом генплане. Этот объект ведет региональное правительство, уже готово обоснование инвестиций. Магистраль сильно разгрузит центр города от прессинга автотранспорта. Мэр мечтает о том времени, когда можно будет и железнодорожную колею направить в объезд города с западной стороны, но это пока лишь мечты…

Второй объезд задуман с восточной стороны, он будет продолжением улицы Комсомольской.

Кое-что находится на стадии проектирования. Это продолжение улицы Горького в южном направлении, проспекта Победы на запад. Именно в той части города в документации отражен перспективный план застройки под названием «Сусуя-2». Для его освоения потребуется берегоукрепление русла реки и ликвидация ныне действующей городской свалки.

– Между прочим, в столице Южной Кореи, городе Сеуле, можно видеть зеленые холмы, – говорит Сергей Надсадин. – Это бывшие свалки, прошедшие рекультивацию. Поэтому ничего нереального нет, скоро и наша старая свалка станет аккуратным зеленым холмом.

Город, устремленный в будущее

Южно-Сахалинск претендует на статус экологического стандарта. Местные власти намерены активно уходить от использования транспорта, работающего на бензине и дизельном топливе, создавать побольше зеленых скверов и других общественных пространств. Реки и ручьи должны быть приведены в порядок и стать украшением городского пространства.

Городу предстоит стать логистическим хабом. Сейчас на уровне регионального правительства принято решение о создании аэродромного комплекса АэроСити – со второй взлетно-посадочной полосой, новым аэровокзалом, конгресс-холлом, гостиницей…

Это что-то новое

В городе появится центр изу­чения океана. На территории бывшего Дома офицеров планируется строительство научно-образовательного центра с размещением специализированного института РАН, изучающего климат. Сахалин участвует в климатическом эксперименте по поводу углеродной нейтральности, создается водородный кластер. Будет изучаться и бурение скважин в океане. Эти направления также учтены при составлении генплана.

Больше креатива

В городе должно быть интересно всем творческим людям. Сергей Надсадин рассказал об одном инвесторе, который сейчас за свой счет проектирует арт-квартал на выкупленном земельном участке.

– Рассчитываем, что частью проекта станет здание японского военного госпиталя, считает мэр. Это по-своему уникальная территория с мини-парком.

Подготовил Владимир СЛАВИН.