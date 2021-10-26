Как живешь, портовый город? В Невельске с рабочей поездкой побывал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков

Готовятся к новоселью

Приятное событие намечено в Невельске на начало ноября – ввод в эксплуатацию двухподъездной пятиэтажки на улице Школьной. В новом доме получат жилье почти 60 семей невельчан. Зримый результат реализации региональной программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В квартирах раздельные санузлы, на стенах в ванных комнатах кафель, подключена вся необходимая сантехника. На полах – линолеум. При оформлении фасада дома использовались современные отделочные материалы.

Сергей Байдаков на месте выяснил, что жеребьевка среди завтрашних новоселов прошла, люди уже знают свои квартиры. Остается выполнить некоторые важные формальности и можно заселяться.

В этом случае, как и на других подобных объектах, будущие жильцы имели возможность осматривать свое новое жилье еще в ходе строительства, высказывать замечания. И подрядчик обязан был их устранить. Каждая квартира имеет гарантийный пятилетний срок.

К слову, Сахалинская область – в числе лидеров среди российских регионов по выполнению масштабной программы расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

В свое время глава региона Валерий Лимаренко выступил с инициативой о включении области в следующую программу, которой предусмотрено расселение аварийного и ветхого жилфонда, призванного непригодным для проживания до 1 января 2021 года. По этой программе в течение пяти лет новым жильем должны быть обеспечены 29 тысяч сахалинцев и курильчан.

В красивый город – по новому мосту!

Хорошая новость для автомобилистов: до 25 ноября должен быть сдан в эксплуатацию стратегически важный для всего Невельска объект — автомобильный моста на улице Приморская. Он расположен на самом въезде в город. Его реконструкция подходит к завершению. Муниципальные власти заверяют: готовность моста — 97 процентов. Реконструировать объект начали в мае 2020 года. На тот момент состояние моста иначе как плачевным назвать было нельзя. По сути, нужно было разворачивать строительство нового. Что и было сделано в рамках госпроекта «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области».

Икринка к икринке

Сергей Байдаков и мэр района Алексей Шабельник побывали на лососевом рыбоводном заводе (ЛРЗ) «Ловецкий», принадлежащем ООО «Каниф». Наблюдали за процессом закладки на инкубацию икры кеты. Перед закладкой работницы внимательно просматривают все икринки, выбирая некондиционные специальными пинцетами. Размещают их в лотках с сетчатым дном.

ЛРЗ «Ловецкий» торжественно открыли в феврале 2017 года. На тот момент завод стал 46-м по счету ЛРЗ в регионе и первым частным ЛРЗ в Невельском районе. В этом случае показательно, что завод, проектной мощностью 30 млн мальков тихоокеанских лососей в год, был построен бизнесом при поддержке правительства области. ЛРЗ на старте располагал семью десятками инкубационных боксов, питомником площадью 60 квадратных метров и четырьмя прудами, занимающими в общей сложности 2 тыс. квадратных метров площади.

Проверка обратной связи

В ходе рабочей поездки первого замгубернатора состоялась череда встреч с невельчанами. Одна из них – с владелицей частной пекарни Жанетой Акентьевой.

Предприниматель воспользовалась мерами поддержки в рамках программы развития малого бизнеса, получила необходимые средства и построила пекарню. В ближайших планах – открытие кафе, в меню которого свежайшая выпечка местного производителя. Кстати, хозяйка пекарни уже подает документы на возврат по процентам части затрат на новое оборудование. Сейчас пенсионерам предусмотрена скидка на продукцию этой пекарни в размере 5 процентов.

Отдельным пунктом программы рабочей поездки первого заместителя губернатора была проверка работы местных властей с жалобами населения по отоплению жилья.

Сергею Байдакову доложили: массовых жалоб от невельчан в мэрию района не поступает. Было несколько обращений из Горнозаводска и Невельска по отдельным домам, где в результате завоздушивания систем отопления возникали проблемы с подачей тепла. Эти проблемы были решены с управляющими компаниями в рабочем порядке.

Николай ПИТЕРСКИЙ.