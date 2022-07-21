Как живется в казенном доме? «Серебряные волонтеры» убедились: «Вполне уютно, но будет еще лучше»

По заданию губернатора южно-сахалинские «серебряные волонтеры» вместе с координатором этого движения Натальей Новопашиной побывали в доме-интернате для престарелых и инвалидов областного центра.

Отметив, что в здании чисто, светло, уютно, волонтеры поинтересовались проблемами и пожеланиями постояльцев. Выяснилось, что им нужен дополнительный врач, тем более что ставка для него пред­усмотрена. Инвалид первой группы с ограниченными физическими возможностями сообщил, что вынужден пользоваться не­удобной для него коляской.

Более разнообразными могли бы быть питание подопечных в интернате, а также досуг. Здесь организуют поездки в кино, театр и музеи, но люди хотят большего общения и больших впечатлений. Продумать интересную культурную программу вполне реально, тем более что в интернате есть специальный автотранспорт для маломобильных пассажиров. А еще «серебряных волонтеров» просили помочь с газетами и журналами, которые можно было бы приобретать в магазине, работающем на территории учреждения.

О замечаниях и пожеланиях подопечных интерната волонтеры сообщили губернатору Валерию Лимаренко. Он поручил региональным министерствам здравоохранения и социальной защиты принять по ним действенные меры, в том числе подобрать мужчине новую удобную коляску.

Глава области подчеркнул, что аналогичную обратную связь надо наладить со всеми социальными учреждениями региона. Так что в свои планы «серебряные волонтеры» уже включили поездки по районам области.

Людмила Николаева.