Как журналисты Советского Сахалина удивили своими вокальными талантами

Торжества по случаю 70-летия нашей газеты стали звёздным часом для Ольги Атачкиной, сотрудницы пресс-службы областной думы, а тогда, в 1995 году, журналистки «Советского Сахалина».

– С той поры 30 лет прошло, а это одно из ярких моих воспоминаний, – рассказывает бывшая коллега. – Изначально редакционный коллектив решил отойти от привычных шаблонов и устроить праздник для наших гостей. Идея вдохновила, и «оперштаб» начал корпеть над сценарием, песенными номерами, благо стихотворцев и юмористов в коллективе было предостаточно.

Не помню, как появилась идея спеть (или перепеть?) юмористическую песню Высоцкого «Диалог у телевизора», известную ещё как «Ой, Вань, смотри какие клоуны!».

Меня определили в дуэт с Сергеем Михайловичем Рязанцевым, заместителем редактора газеты, большим и добрым человеком с энциклопедическими знаниями и отличным чувством юмора. Он взял гитару и быстро напел свою партию «Вани».

С моей «Зиной» было сложнее. С ходу не получилось подобрать тональность и войти в образ.

Первые репетиции и спевки проходили в кабинете редактора. Мы все так погрузились в это искромётное весёлое творчество, что запели даже те, кому медведь на ухо наступил. И чтобы не обижать некоторых коллег, порой тихо рыдали в сторонке от смеха, пока рождались концертные номера. Сформировавшиеся дуэты продолжали репетиции в рабочих кабинетах, выкраивая время между написанием газетных материалов.

Несколько вечеров я тренировалась дома, пока методом проб и ошибок не нашла правильный, как мне казалось, образ закладывающей за воротник женщины. Так и спелись с Сергеем Михайловичем.

Сказать, что я волновалась, значит, не сказать ничего. Тем более что номер начинался с моей партии. В общем, первый куплет я пропела отчаянно, можно сказать, на мандраже. А затем своим басом вступил Сергей Михайлович. И у меня как-то сразу этот мандраж пропал, причём полностью.

И зал засмеялся, потом всё больше и больше. От этой нежданной поддержки мы оба настолько вошли в свои образы, что номер закончили под раскатистый хохот зала и бурные аплодисменты. И я боковым зрением вижу, как из последних рядов поднимается известная сахалинская телеведущая Надежда Миченко и, широко улыбаясь, направляется к нам с букетом цветов.

Наверное, мы тогда были настоящими звёздами! И уж точно получили свою минуту славы.

Когда закончилось торжество и мы вернулись в редакцию с подарками, делясь впечатлениями, у всех было прекрасное ощущение, что праздник получился на славу.

Записал Эдуард САМОЙЛОВ.