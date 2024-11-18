Как зовут тебя, гора?

Депутаты Сахалинской областной Думы поддержали инициативу общественников из туристической организации «Рододендрон», подкрепленную результатами опроса населения, и четыре прежде безымянные горные вершины в Смирныховском и Тымовском районах будут названы в честь людей, оставивших заметный след в истории области.

Отныне горная вершина Камышового хребта будет носить имя Гирева (высота 813 метров над уровнем моря), гора Онорского хребта — Грищенко (1275 метров), Центрального хребта – Кайдалова (907 метров), а гора Крутого хребта — Ощепкова (788 метров).

В июне прошлого года распоряжением Правительства РФ получили названия еще две ранее безымянные вершины Набильского хребта – Водопьянова (1292 метра) и Муравьева-Амурского (1399 метров) и одна – Онорского хребта – Светецкого (1274,4 метра).

Летом прошлого года областная Дума пригласила жителей области принять участие в выборе названий для гор в границах Смирныховского и Тымовского городских округов.

Тогда и были предложены названия по именам известных людей: Григория Светецкого, Николая Муравьева-Амурского, Михаила Водопьянова.

Справка

Дмитрий Семёнович Гирев (1889 – 1932). Родился в посту Александровском на Сахалине. Полярный исследователь, участник экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс. В честь Гирева названы географические объекты в Антарктике: пик Дмитриева в массиве Эребус, остров в море Дейвиса у берега Правды и горная вершина на земле Королевы Мод.

Николай Данилович Грищенко (1920 — 1943). Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Родился на Сахалине в селе Андрее-Ивановское(по другим данным, в селе Онор, нынешнего Смирныховского района). Звания Героя Советского Союза удостоен за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу. Посмертно. Также награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалями. Установлены бюсты в селе Белое и посёлке Тымовское.

Константин Потапович Кайдалов (1917 – 1996). Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» старший сержант Константин Кайдалов удостоен за проявленные мужество и героизм в боях на плацдарме на западном берегу Днепра у села Магдалиновка Ореховского района Запорожской области Украинской ССР. Награждён также двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и рядом медалей. В 1956 году переехал в село Первомайск Смирныховского района Сахалинской области, где работал в леспромхозе.

Василий Сергеевич Ощепков (1893-1937).

Разведчик, родоначальник советского дзюдо и один из основателей самбо. Родился в Александровском посту на Сахалине, ныне город Александровск-Сахалинский. В этом городе, а также в Москве и Южно-Сахалинске установлены памятники в его честь.

Михаил Васильевич Водопьянов (1899 – 1980). Лётчик, путешественник-исследователь, политик, писатель. Участник гражданской, советско-финской и Великой Отечественной войн.

Герой Советского Союза. 10 января 1930 года на самолёте Юнкерс Ф-13 с бортовым номером «СССР-127» проложил воздушный маршрут: Хабаровск — Оха — Александровск-на-Сахалине протяжённостью 1130 км, названный «Трассой героев».

Николай Николаевич Муравьёв-Амурский (1809 – 1881). Губернатор Восточной Сибири и Дальнего востока, а также путешественник-исследователь, дипломат, политик. Известен тем, что подписал «Айгунский договор» 1858 года, утвердивший границу между Россией и Китаем. Основатель городов Хабаровск, Благовещенск и Владивосток. При его поддержке Г.И. Невельской исследовал устье Амура, доказав его доступность для морских судов, и открыл пролив между Сахалином и материком.

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