Какая рыба «главнее» в реке Андреевке? На Кунашире обнаружено редкое стадо жилой кунджи

В августе были проведены исследования пресноводной ихтиофауны реки Андреевки на острове Кунашир. И сделаны интересные открытия. Об этом сообщает пресс-служба заповедника «Курильский».

Ихтиолог кандидат биологических наук Михаил Скопец и лаборант Индира Хардани ставили задачу исследовать ихтиофауну на каждом участке течения: низовье реки – от устья до второго водопада, среднее течение – от второго водопада до слияния основных истоков, верховье реки – выше слияния истоков, примерно в 4 км от кордона «Андреевский».

Предполагалось, что преобладающим видом гольца (род пресноводных и проходных рыб семейства лососевых. Получил название из-за мелкой, незаметной чешуи) в реке будет мальма. Однако было выявлено, что в реке преобладает кунджа. В низовьях реки обитают и жилая, и проходная формы кунджи. Жилая форма – рыба, оседло проживающая в реке и не выходящая в море, а проходная – рыба, выходящая в море и возвращающаяся в реку.

Было найдено жилое стадо кунджи в верхнем участке реки, выше второго водопада. Такая ситуация вполне типична для территории Японских островов, но не типична для Курил, Сахалина и Камчатки. Если первый водопад реки Андреевки для рыбы проходим, то второй – однозначно нет. Возникает вопрос – откуда в верхнем течении кунджа?! Вероятно, она осталась там с тех времен, когда уровень моря был значительно выше, и тогда этому стаду многие сотни тысяч или даже миллионы лет.

Речная рыба растет медленно. По словам Михаила Скопца, «жилая рыба в верховьях реки мелкая – от 30 до 100 граммов, имеет темный окрас и живет до семи полных лет». Проходная рыба, которая нагуливается в море, всегда гораздо крупнее, ее вес измеряется уже не в граммах, а в килограммах. Проходная кунджа была поймана только в нижнем участке реки, ее отличает и более светлый окрас (чем больше рыба тяготеет к жизни в море, тем более светлый, серебристый окрас она имеет).

Кунджа – характерно более теплолюбивый голец, ее ареал доходит до севера Камчатки, в то время как мальма предпочитает занимать реки севернее и встречается вплоть до Чукотки. При исследованиях ихтиологами проводилось стандартное вскрытие рыб для биологического анализа: измерялись длина, масса тела, стадия зрелости гонад. Были отобраны отолиты (твердые образования, расположенные в органах равновесия у ряда беспозвоночных и всех позвоночных) для определения возраста.

Михаил Скопец уже изучал ихтиофауну рек Кунашира, 20 лет назад объектом его исследований были северные реки острова: Тятина и Саратовская. В то время в них преобладала мальма. Экологическая ниша в этих реках небольшая, конкуренция достаточно жесткая, и один вид гольца, для которого условия более приемлемые, закономерно вытесняет другой. Безусловно, необходимы новые исследования. Не исключено, что и в других реках «главенство перехватила» кунджа (как на реке Андреевке), что, в свою очередь, было бы косвенным свидетельством меняющегося климата.

В будущем планируется продолжить изучение ихтио­фауны в пресных водоемах на территории заповедника и его охранных зон.

Елена СИТНОВА.

Справка

Андреевка берет начало на склоне горы Воробьева (территория заповедника «Курильский») и впадает в Юж­но-Курильский пролив (нижнее течение – охранная зона заповедника). В 150 м выше устья имеется первый небольшой водопад высотой около метра, а в 400 м от устья расположен второй водопад.

Здесь течение реки изгибается под углом, а одна из ступеней водопада имеет высоту не менее трех метров, таким образом, второй водопад является преградой для прохода рыбы вверх по течению. Выше второго водопада дно реки состоит преимущественно из скальных пород, однако есть участки с мелкой и средней галькой.