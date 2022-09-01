Какие специальности выбирают выпускники. Сахалинские колледжи открывают двери для новых учеников

Первого сентября самое время рассказать об успехах приема в колледжах.

По данным пресс-службы регионального министерства образования, уже 29 августа четыре учебных заведения среднего профильного образования завершили зачисление абитуриентов. Это Сахалинский техникум сервиса, промышленно-экономический техникум, техникум механизации сельского хозяйства и Сахалинский государственный университет. В сентябре к ним придут 955 новых учащихся.

Наиболее популярные специальности среди абитуриентов: юрист, программист, учителя начальных классов и физической культуры, организатор социально-культурной деятельности, повар и парикмахер. Профессия строителя, оказывается, пока не столь востребована.

Кстати, в учебе в колледже на самом деле много плюсов: поступить сюда можно по среднему баллу аттестата, то есть выше шанс пройти «на бюджет», так как конкуренция меньше, чем в университетах. Зато после получения среднего профильного образования можно либо сразу пойти работать, либо без сдачи ЕГЭ поступить в университет на такую же специальность.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.