Каким быть нашим дворам — решать нам. Началось рейтинговое голосование за проекты благоустройства

С сегодняшнего дня, 15 апреля , в области, как и по всей стране, началось рейтинговое голосование за новые скверы, смотровые площадки и прочие подобные объекты, именуемые общественными пространствами. Сахалин и Курилы в силу своего географического положения смогли начать высказывания своих предпочтений раньше других.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Голос в поддержку того или иного проекта можно отдать на портале 65.gorodsreda.ru, участвовать в отборе имеет право каждый островитянин, достигший 14 лет, сообщила министр ЖКХ области Наталия Куприна на пресс-конференции.

На выбор представлен 41 проект со всех 18 муниципальных образований, – пояснила министр. – Можно отдать свой голос не только объекту в месте своей прописки, но и в любом другом районе области. Чтобы система посчитала голос, нужно авторизоваться на портале госуслуг.

После получения большинства голосов местные власти ознакомят с проектом членов Советов многоквартирных домов, рассказала руководитель регионального центра компетенций по городской среде Виктория Доля. Затем пройдет обсуждение с жителями, людям будет предоставлена возможность могут конкретизировать свои пожелания. Где лучше расположить скамейки и освещение, как скорректировать прокладку пешеходных дорожек, чтобы по ним удобно было ходить с детскими колясками, какие кустарники или деревья посадить – все эти мелочи важны для того, чтобы новое пространство получилось по-настоящему комфортным. Все предложения будут учтены при подготовке проектной документации.

– Хочу отметить работу северо-курильских властей, они представили очень достойные эскизы-предложения, я очень довольна их работой, – сказала Виктория Доля.

Большие надежды в реализации проектов возлагаются на волонтерский корпус. Для участия в обеспечении рейтингового голосования заявки подавали более 200 человек. Более 180 из них прошли обучение, получили сертификаты. В районах для работы задействуют 75 человек. Они будут знакомить людей с планами благоустройства на массовых мероприятиях и на субботниках, пройдут по коллективам.

Прошлогодний опыт добровольцев говорит, что в большинстве своем жители городов и сел живо откликаются на идеи преображения среды своего обитания. Им хочется, чтобы комфортное пространство окружало не только их самих, но и детей с внуками.

Особенно важно, подчеркнула Куприна, что выбирать территории для благоустройств жители могут уже начиная со школьного возраста. Ведь облик городов и сел меняется в немалой степени для тех, кто в дальнейшем будет вступать в активную жизнь. Подробная информация по всем районам есть на сайте.

– Мы призываем чтобы все приняли участие в этой программе, – сказала глава министерства ЖКХ. – В прошлом году в голосовании приняли участие около 50 тысяч сахалинцев и курильчан. Самыми активными были Поронайск и Томари. В качестве приза они получили возможность для благоустройства сразу двух общественных территорий. Думаю, и в этом году результат будет не хуже.

Григорий Ростовцев.