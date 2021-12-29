Какое событие года вы считаете самым значимым для области? На этот вопрос «Советского Сахалина» ответили руководители ряда министерств

Владимир КУЗНЕЦОВ, министр здравоохранения:

– Самое значимое событие уходящего года для меня – ввод в строй станции скорой медицинской помощи в областном центре. Теперь эта служба находится на качественно новом уровне. Диспетчерская оснащена современной аппаратурой, одновременно там работает намного больше линий, чем прежде. Сегодня это не две маленькие комнатки, как было прежде, а просторный зал, где могут слаженно работать специалисты нескольких оперативных служб. Они могут координировать вызовы скорой по всей области.

Условия для работников – самые комфортные. Водители наконец-то получили теплый гараж, теперь зимой машины не нужно будет прогревать перед выездом. Есть и оборудованный ремонтный бокс.

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Инна ПАВЛЕНКО, министр сельского хозяйства и торговли:

– Считаю успешным дебютом нашей области участие в госпрограммах комплексного развития сельских территорий.

Мы в течение уходящего года провели огромную работу, и вот результат – все наши восемь проектов, предоставленных в минсельхоз РФ, прошли отбор. Для их реализации мы получим из федерального бюджета 530 млн рублей – это 59 проц. всех затрат. Еще нам удалось привлечь федеральные средства на пять проектов благоустройства сельских территорий. Все это позволит сделать жизнь в селах и поселках более комфортной.

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Михаил ГУЗЕНКО, министр энергетики:

– Такое событие для меня – это начало работ по догазификации региона. Напомню, наш президент в своем послании Федеральному Собранию озвучил необходимость подключения абонентов в уже газифицированных населенных пунктах, то есть догазификации. Таким образом, газ придет в дома тем, кто изначально не был включен в план-график газификации. Причем на их земельных участках трубы будут проложены бесплатно. У нас в области в этот список попадают 14 690 домовладений. В 2022 году поставлена задача догазифицировать Южно-Сахалинск, Тымовский и Анивский районы. В том же году к этому списку добавятся Макаровский, Корсаковский и Долинский районы. Еще больше людей получат возможность пользоваться недорогим, комфортным и экологичным топливом для обогрева своих домов.

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Артем ПОДШИВАЛОВ, министр спорта:

– Среди значимых событий спортивной жизни уходящего года выделю Кубок Дальнего Востока (Far East Cup) по горнолыжному спорту, имеющий статус континентального: в соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из 13 стран.

Не могу не упомянуть прошедшую у нас подготовку олимпийских сборных РФ по теннису и карате, а также паралимпийских команд по плаванию и настольному теннису перед летней Олимпиадой в Токио. Благодаря спортивной инфраструктуре островного региона и нахождению практически в одном часовом поясе спортсмены смогли пройти акклиматизацию, провести тренировочные сборы и успешно выступить на ответственных стартах. А в сентябре мы организовали юбилейный пятый Сахалинский триатлон IronSakh, собравший около 200 участников из разных регионов страны, а также из Японии и Аргентины. Все это несмотря на сложный год и ограничения по ковиду.

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Нонна ЛАВРИК, министр культуры и архивного дела:

– В первую очередь, конечно, стоит назвать победу актрисы нашего Чехов-центра Анны Антоновой на престижном театральном фестивале «Золотая маска» в апреле. Она стала лучшей в номинации «Драма/Лучшая женская роль». Событие это для театра весьма значимое. Огромное спасибо всему коллективу. Напомню, что награду Анна получила за роль в спектакле «Экстремалы». Еще в этом году мы отметили 125 лет музейного дела на Сахалине. Считаю, хорошим продолжением начатого более века назад стало открытие краеведческого музея в Долинске. Его коллектив активно включился в работу, что меня очень радует. Приятно также, что в нынешнем году мы смогли сохранить полюбившийся многим Музей медведя в Южно-Сахалинске, теперь он находится в новом помещении на проспекте Победы.

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Алексей КОЛЕВАТЫХ, министр строительства:

– В уходящем году на Сахалине и Курилах ввели в строй 500 тысяч квадратных метров жилья – это рекордный показатель для области. По сравнению с 2018 годом он увеличился почти на 89 %. Это позволило нам достигнуть новой планки по объему ввода жилья на душу населения. Добиться такого результата мы смогли благодаря слаженной командной работе.

Хочу остановиться вот еще на чем. В 2020 году наш регион первым в стране в полном объеме расселил дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, а в 2021-м в области появилось первое муниципальное образование, где не осталось ни одного аварийного дома, – это село Взморье Долинского района. Надо отметить, что весь объем расселения в текущем году реализован за счет областного бюджета. На достигнутом не останавливаемся – в уходящем 2021 году запущена новая программа по расселению аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. На федеральном уровне в начале следующего года планируют принять аналогичную программу, чтобы ускорить процесс, и мы готовы в нее войти.

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Валерий СПИЧЕНКО, министр транспорта и дорожного хозяйства:

– В этом ряду стоит назвать создание Единой дальневосточной авиакомпании, открытие регулярных полетов между Южно-Сахалинском и отдаленными районами острова, а также выход на линию Сахалин – Курилы двух новых судов. Все это существенно расширяет транспортную доступность – людям проще добираться из районов в Южно-Сахалинск, из областного центра и других районов – на материк. Напомню, что с начала года в расписании появились регулярные рейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском, Зональным, Александровском-Сахалинским, Зональным и Ногликами. А в конце года наши земляки получили возможность добраться по воздушному мосту из областного центра в Леонидово и Смирных. Цены на всех этих линиях более чем приемлемые благодаря поддержке области.

Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению главы нашего государства, ее задача – повысить транспортную доступность регионов Дальнего Востока и улучшить качество обслуживания пассажиров. Решающим шагом здесь стало утверждение по постановлению правительства РФ программы субсидирования социально значимых маршрутов в нашем округе.

В уходящем 2021 году в этой программе было 20 маршрутов, в том числе между Юж­но-Саха­линском и Комсомольском-на-Аму­ре, Красноярс­ком, Кам­чат­кой, а также рейсы Оха –Хабаровск, Ноглики – Хабаровск, Шахтерск – Хабаровск. В 2022 году сеть таких полетов планируется довести до 37.

Новые грузопассажирские суда «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов» дали возможность людям добраться на Курилы или обратно на Сахалин в наиболее подходящее для них время и позволили увеличить объемы перевозки грузов.

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Наталия КУП­РИНА, министр жилищно-ком­му­нального хозяйства:

– Хочу выделить начало проекта по раздельному сбору мусора. Это важная составная часть масштабной мусорной реформы, которая идет у нас в стране. В нашей области она началась с Южно-Сахалинска. Мы все приучаемся к тому, что отходы можно и нужно перерабатывать, это необходимое условие, чтобы снизить их негативное влияние на окружающую среду. Отрадно, что население поддерживает и понимает эту инициативу.

Григорий РОСТОВЦЕВ.