Какого дьявола горбуше надо? Тасманского! Клёвое место

В июле рыболовам-любителям на Сахалине раздолье. Есть все возможности отвести душу, половить рыбу различными снастями. Да и сам «ассортимент» объектов лова впечатляет. Об особенностях сезона «Советскому Сахалину» рассказал наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

К этому времени на юге острова полностью завершается любительский лов симы, а в северо-восточной части в начале июля он ещё продолжается. У сахалинской краснопёрки в разгаре нерест, её ловят в среднем и нижнем течении малых рек.

Есть немало любителей половить на лёгкие поплавочные удочки сахалинскую мелочовку. К ней относят годовалую молодь кунджи, ручьевую мальму. Нужно помнить, что молодь симы, получившую народное название подкаменка, ловить запрещено. В июле эта мелочь покидает верховья горных речек и скатывается в среднее течение, где активно нагуливается. С потеплением воды до четырнадцати–шестнадцати градусов она возвращается в верховья – там вода прохладнее и насыщеннее кислородом.

С потеплением воды в морском прибрежье наблюдается заметное оживление. Начинают активничать разные виды камбал. Причём возможны завидные трофеи. Например, некоторые особи звёздчатой камбалы могут весить до двух с половиной килограммов и больше. В морском прибрежье также ловят морских окуней, попадается и треска.

В природе так заведено: как только заканчивается скат по рекам мальков лососёвых, к островным берегам устремляется летняя япономорская горбуша. За ней «подтягивается» голец, он же – южная (проходная) мальма. Эта рыба ценится за жирность и деликатесное мясо. Поклонники гольцовой рыбалки в этот период отправляются к рекам Мануй, Фирсовка, Дудинка, Лозовая, Лесная, Макаровка, Лангери, а также к заливам в северо-восточной части Сахалина.

И всё-таки рыбалка на море предпочтительнее: на побережье нет такой духоты, нет и комарья. Несколько лет подряд в июле в наши широты наведывались субтропические экзоты: лакедра (желтохвост), корифена, иной раз попадалась и смертельно опасная рыба фугу. В нынешнем году июнь прохладный, вода вряд ли успеет прогреться до нужных значений, потому визиты этих гостей переносятся на конец августа.

Самые заветные трофеи – тихоокеанские лососи, и прежде всего горбуша. Сахалинцы успешно ловят её на разрешённые снасти с берега и в море с лодок. С берега – на проверенные временем искусственные наживки типа «Тасманского дьявола». С лодок – методом троллинга, когда задействуют сразу несколько удочек с блеснами или воблерами. Лодка движется на малом ходу, за ней образуется пёстрый шлейф, привлекающий внимание лососей.

Горбушу в морском прибрежье ловят спиннингом или поплавочной снастью. Используют надёжные катушки, прочную леску номер 4 или 5, искусственные наживки. Для поплавочной снасти не теряет актуальности наживка «октопус», похожая на маленького розового осьминога.

Для спиннинга популярны блёсны «Тасманский дьявол» весом 13 – 20 граммов, серебристые, а также розового, голубого, синего оттенков. Пользуется спросом и «органика» – креветки. В Корсаковском районе горбушу на удочку ловят у Охотского, Лесного, за Пригородным, у Новиково.

В прибрежье моря ловят бурого, пятнистого, зайцеголового терпугов. На реках Тымь и Поронай щуки выходят в основное русло и на участки с ямами, плёсами, затонами. Здесь же продолжается ход северной симы, причём она крупнее южной, до двух килограммов и больше. Для поклонников спиннинга отличный трофей кунджа, которая в это время держится в морском прибрежье, бухтах, предустьевых участках рек.

Семён РЕЧКИН.

Фирменный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Стейки горбуши

Блюдо классическое, готовится быстро и лучше всего получается на природе. Для приготовления понадобится собственно горбуша, немного растительного масла, половинка лимона, соль (лучше морская) и смесь перцев. Рыбу чистим, отрезаем голову и хвост, разделываем тушку на филе, освобождая от всех косточек. Каждую половинку режем пополам – получаем стейки-полуфабрикаты. Каждый солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком. Это важный нюанс: под воздействием сока ломтик рыбы не будет расползаться, сохранит форму.

Понадобится металлическая решетка для гриля. Её и сам ломтик с двух сторон обмазываем маслом с помощью кисти. Оно поспособствует образованию румяной корочки. Дальше все просто – ломтики шкуркой вниз, чтобы не вытекал ароматный сок, укладываем на решётку, а её, в свою очередь, размещаем над углями костра. Нельзя допускать открытого горения. Стейк готовится максимум 20 минут. Ближе к финишу нужно будет перевернуть ломтики на обратную сторону. Если все сделано правильно, стейк получится сочным и румяным. Такая рыбка хороша с любым гарниром и просто с ломтём свежего, ароматного хлеба.

Приятного аппетита!