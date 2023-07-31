Какого роду племени островные нивхи? Ответ на этот вопрос дает исследование Надежды Лайгун

На Сахалине издана монография кандидата педагогических наук Надежды Лайгун «Нивхская антропонимия», в которой подробно описаны разные случаи образования личных имен у коренного народа острова.

Интерес к этой теме во многом объясняется биографией автора. Надежда Лайгун – северянка из рода Шаннивонгун, в котором чаще говорили по-нивхски, чем по-русски. За плечами у автора книги: педагогическое училище, работа в детском саду, учеба в вузе и столичной аспирантуре; защита диссертации и почти десятилетие преподавания лингвистических дисциплин в островном пединституте. Позднее научную и преподавательскую деятельность пришлось оставить. В интересах коренных народов региона Надежда Александровна стала заниматься административными вопросами.

Происхождение нивхских имен собственных заинтересовало ее с 1970-х годов – с первых полевых экспедиций по северным районам Сахалина. Частично материалы исследования обсуждались среди коллег на конференциях и научных встречах, публиковались в сборнике «Сахалин и Курильские острова: язык, литература, культура».

Сообществу островных филологов-методистов известно и написанное Надеждой Лайгун в соавторстве с Тамарой Чиковой учебное пособие «Лингвокраеведение в вузе и школе (на материалах субстратной топонимики Сахалинской области)». И сегодня это издание – одно из немногих и очень важных описаний использования лексики коренных народов региона в географических названиях.

Созданная на материале сахалинского диалекта книга «Нивхская антропонимия», с одной стороны, научное исследование, с другой – своеобразный справочник по именам собственным в современной нивхской культуре. По нему можно составить историю многих нивхских родов, проживавших на острове в конце XIX – начале ХХ веков. В их число входит и история рода Шаннивонгун, откуда берут свое начало многие современные нивхи. Также книга дает представление о легендах, преданиях и сказах этого этноса. Примечательно, что наряду с малоизвестными широкой общественности нивхскими именами в книге Надежды Александровны упоминается и фамилия Санги, самый яркий носитель которой – всемирно известный писатель Владимир Санги.

Новое издание дарит надежду если не на развитие, то на сохранность нивхского языка. В монографии прописаны не только отдельные слова, но и небольшие тексты на нивхском. Эта книга сегодня – часть большой истории на литературно-исследовательской карте региона.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.