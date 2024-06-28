Какой же он, климат охотский?

В ночь на 17 января 1960 года ураган сорвал с тросов самоходную баржу Т-36, стоявшую на якоре у Итурупа, и унёс её в Тихий океан вместе со старшиной младшим сержантом Асхатом Зиганшиным и рядовыми Филиппом Поплавским, Анатолием Крючковским и Иваном Федотовым. Через 49 дней дрейфа (7 марта) военнослужащих обнаружил за 1700 миль от Итурупа патрульный самолёт американского авианосца «Кирсардж».

Этой удивительной историей восхищался весь Советский Союз. Много писалось об экипаже Зиганшина в «Советском Сахалине». А вот о том, как слава о четверых не сдавшихся океану молодых людях отразилась в песне, ещё не было сказано. Советских моряков тогда воспевали многие поэты. Хорошо известны «Сегодняшняя баллада о четырёх советских солдатах» Николая Асеева и «Четыре солдата» Льва Ошанина.

В 1960-м Сергей Гребенников и Николай Добронравов на музыку Александры Пахмутовой написали текст песни «И сказки расскажут о вас». Жизнеутверждающие строчки прославляли дружбу и противостояние советских героев океану:

Злился шторм, злился шторм

с каждым днём сильней.

Длился шторм, длился шторм

сорок девять дней,

Но крепче и бурь, и шторма

Упорство советских людей!

Очень быстро история о военнослужащих с Итурупа стала поистине народной. Фамилия старшины баржи Асхата Зиганшина звучала в детских считалочках, а стиляги распевали:

Как на Тихом океане

Баржа тонет с чуваками,

Чуваки не унывают,

Под гармошку рок лабают.

Пожалуй, эта песня, авторство которой не установлено, была одной из немногих, где прозвучала прямая отсылка к географическим реалиям. В стихах прославленных советских поэтов привычными были слова «океан», «острова», «шторм» без упоминания нашего региона.

И у Владимира Высоцкого (о двух его песнях про наши острова в газете сообщалось 21 октября 2021 года) есть композиция «Сорок девять дней» о героических курильских пограничниках. Она вошла во многие издания сочинений поэта и исполнялась на концертах. Но в стихотворении больше строф, чем в песне, в которой сохранились и название океана, и упоминание об «охотском климате».

Суров же ты, климат охотский, –

уже третий день ураган.

Встаёт у руля сам Крючковский,

На отдых – Федотов Иван.

Стихия реветь продолжала…

И Тихий шумел океан.

Зиганшин стоял у штурвала

И глаз ни на миг не смыкал…

Общий тон этой морской баллады шутлив. Такое восприятие ЧП – свое­образный ответ Высоцкого на восторженные штампы, которыми изобиловала советская периодика. Конечно, противостояние океану было непростым. Но со временем единение моряков на барже стало ассоциироваться с чертой характера всех советских людей, не унывающих, справляющихся со страшными испытаниями судьбы. И то, что история с курильскими военнослужащими благополучно завершилась, породило в народе немало шуток.

В 1962 году Генрих Габай снял фильм «Сорок девять дней». В самом его начале звучит песня, но она, как и многие другие, не содержит дальневосточной тематики. Сопровождает музыка героев фильма и в центральных эпизодах. При этом в них не раз показывается карта с Курильской грядой. На неё смотрят пограничники, ищущие своих товарищей на барже. А в финале кинокартины звучат правильные слова о необходимости единения всех народов и о том, как важно оставаться людьми в любых обстоятельствах.

Сегодня песню Высоцкого «Сорок девять дней» легко отыскать в интернете по первым строчкам: «Суров же ты, климат охотский». Созданная в середине ХХ века, возможно, она благодаря проекту «Воспетые острова» вернётся в репертуар островных вокалистов.

Елена БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ.